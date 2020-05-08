إزالة 44 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ القرار رقم 4968 لسنة 2020 والذى تم اصداره لوقف تراخيص البناء لمدة ٦ شهور والذى يشمل عدم إصدار بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والبنائية او تجديد رخصه بناء او رخصه هدم او طلب معاينة ، ويستثنى من هذا القرار، أعمال المشروعات القومية والأعمال ذات النفع العام، والمباني التي تضررت من السيول التي تعرضت لها بلاد في الفترة السابقة والحالات الطارئة.





أكد المحافظ أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ملتزمة بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء لمدة ٦ شهور لحين وضع الاشتراطات الازمه لذلك ويتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المتعدين على الاراضى الزراعية وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.





كما شدد المحافظ على تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة مستغلين تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.





وتنفيذا لتعليمات المحافظ قام رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحليه القروية بالتنسيق مع قوات الامن ومديريه الزراعه بتنفيذ ازاله ٤٤ حالة تعدى بمساحة فدان و١٥ قيراط و١٦ سهم ، وذلك فى الفتره من ٣٠ من شهر ابريل ٢٠٢٠ حتى ٦ مايو الجارى.





وأشار المحافظ الى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بشن حملات مُكبرة على مدار الساعة لتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها ومصادرتها تزامنآ مع وقف تراخيص البناء لمدة ٦ أشهر.