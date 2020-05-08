لطلاب فرق النقل .. كل ما تريد معرفته عن أبحاث الجامعات.. وتحذيرات مهمة

قال الدكتور محمد قاسم استاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، إ نه يتم اختيار فكرة موضوع البحث من كل مادة عن طريق أستاذها ولابد أن تكون كاملة المحتوى الدراسي الذي درسه الطالب من خلال الكتب الدراسية وبعض المراجع الموثوق بها لعمل بحث.





وأضاف قاسم لـ صدى البلد، أن المشروع البحثي جزء نظري وعملي يمكن تنفيذه عن طريق مجموعة أو فردي وهو عبارة جمع للبيانات والمعلومات والحقائق من أجل أن نقدم المعرفة والنهوض بها، ويقصد بالمشروع البحثي أن يستند إلى أهداف، سواء عامة أو خاصة، يتم تحقيقها في نهاية المشروع، ويقوم بعمله طالب منفردا، أو مجموعة من الطلاب وهو أكثر أنواع الأبحاث تفصيلا.





ويعرض الطالب شرح الموضوع أو الظاهرة التي طرحها للدراسة بذكر أسبابها ونتائجها ومدى تأثيرها في المجتمع أو في مسار البحث العلمي بشكل عام بحيث يذكر كل ما سبق بأسلوب علمي وموضوعي.





وأوضح أن المقالة البحثية دراسة تبحث في نقطة محددة دقيقة وضيقة لا يقدم فيها شئ جديد، ولكن تخلص ما درسته بخلاف المشروع البحثي وأن عدد صفحاتها أقل وعدد الكلمات أقل.





وشرح لـ صدي البلد أن البحث المرجعي، هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات النظامية التي ينتجها الطالب من أجل التعرف على جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع والهدف منه هو حل المشكلة والبحث يتم من خلال الملفات عن كلمة أو عبارة أو معلومة، من خلال الدليل الخاص بالطالب أو المراجع العلمية، مشيرا إلى أن المشروع المرجعي يعتمد على كتابة أكثر وعدد صفحات أكثر من المشروع البحثي.





وأضاف انه يوجد تحذيرات لابد ان يكون الطالب علي علم بها وهي ان لا يقتبس من مواقع الكترونية غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% والا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابه الابحاث يعرض الطالب أيضا نفسه الي المسالة القانونية وقد يحول الطالب الي مجلس التأديب .