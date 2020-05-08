لماذا يجب العمل من المنزل بقدم حافية؟

في ظل انتشار فيروس كورونا فى مختلف بلدان العالم، تم تغيير انماط العمل فى مؤسسات عديدة بحيث تحد من خروج الموظفين للعمل وتمنحهم رخصة العمل من المنزل للحد من احتمالات حدوث العدوى.





فإذا كنت ممن يعملون من المنزل بعد انتشار كورونا عليك ان تتعرف على بعض العادات الصحية التى يمكن ان تستغل فترة وجودك فى المنزل للقيام بها.





ومن بين أبرز العادات التى يمكن فعلها خلال هذه الفترة هى المشي بقدم حافية أثناء العمل من المنزل حيث تعود بالنفع من عدة جوانب صحية.





وعرض موقع " healthline " اهم فوائد المشي بأقدام حافية أثناء فترة العمل من المنزل، وهى:





- يجعل التحكم أفضل في موضع القدم عندما تلمس الأرض.

- تحسن في التوازن ، وإدراك الحس ، ووعي الجسم ، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الألم.

- يساعد المشى حافيا على استخدام مجموعات عضلية معينة يمكن أن تقوي الجسم بالفعل.

- أفضل ميكانيكا للقدم بمعنى انها تؤدي إلى تحسين حركة الوركين والركبتين .

- الحفاظ على حجم الحركة المناسبة في مفاصل القدم والكاحل.

- الحفاظ على درجة القوة والثبات داخل العضلات والأربطة.

- يساهم فى التخفيف من الأحذية غير المناسبة ، والتي قد تتسبب في الإصابة بأورام أو تشوهات أخرى في القدم.

- يقوى عضلات الساق ، والتي تدعم منطقة أسفل الظهر.



