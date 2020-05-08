د. أحمد محمد شبل يكتب: صيام الأطفال بين الطواعية والإجبار

من أهم لحظات الفرح التي يعيشها الآباء مع أطفالهم وهم يتقلبون في مراحل طفولتهم المختلفة حينما يصوم طفلهم لأول مرة شهر رمضان المبارك، يتولد داخل الأسرةحينها شعورٌ بالإنجاز الذي يستدعيفرحة عارمة في البيت كله ولم لا وفي بيتنا طفلٌ صائم، ولذلك فإن بعض المجتمعات العربية وخاصَّة في شمال أفريقيا يحتفلون بهذه المناسبة احتفالهم بالعرس، وقد يلبسون طفلهم الذي بدأ يتدرب على الصيام لأول مرة تاجًا أو ملابس خاصة تبرز فرحتهم وتشجيعهم لهذا الوليد الذي كبر وبدأ يدخل في عداد الصائمين.





وصوم الأطفال - ممن يطيقون الصيام- في الشريعة الإسلامية مستحبٌ وليس بواجب فالقلم مازال مرفوعًا عنهم ولم يقع عليهم التكليف بعد،وقدأجمع العلماء على أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يُدَرَّب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركتها لهم، وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهمبعد ذلك كما قال غير واحد من العلماء.





ولذلك ينبغي أن لا تتسببفرحةُ الآباء بصيام أبنائهم أن يتعجلوا في حمل أبنائهم ذكورًا وإناثًا على الصيام قبل أن يكونوا أهلًا لهذا الصيام من الناحية الجسمانية والنفسية،فلابد أن نضع في الحسبان أنهم ليسوا مُكَلَّفِين؛فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» رواه أبو داود، فإذا تَعَجَّل الآباءُ بأمرِ أبنائهم بالصيام فإن ذلك قد يكون له عواقب صحيَّة وخيمة على المدى الطويل، ولذلك فإن الفقهاء قديمًا كانوا يرون ألا يؤمر الطفل بالصيام إلا إذا أطاقَه وقدرَ عليه بأن تكون عنده المقدرة على صيام ثلاثة أيام متتوالية بدون أن تظهر عليه علامات الإعياء والتعب، واشترط بعضهم أن يكون في سن العاشرة أو الثانية عشرة وهي السن التي يستطيع معها أن يصوم بدون أن تحدث له مضاعفات صحية، وقد ذهب غالب الأطباء المتخصصين حديثَا إلى أنَّ سن العاشرة هي سنٌّ مناسبة لصيام الأطفال إلا إذا كان تكوينه الجسماني قويًّا فإنه يصوم قبل ذلك، وقد ثبت عن عروة بن الزبير أنه "كان يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه وبالصلاة إذا عقلوا"، وعليه فإن الشريعة الإسلامية لم تحدد سنًّا معينة لبدء صيام الأطفال ولكنها تركت تحديد ذلك حسب بِنْيَةِ الطِّفْلِ وتركيبِه الجسماني فالأطفال في هذا متفاوتون.





وينبغي التنبيه –عزيزي القارئ- على أمرٍ في غاية الأهمية وهو أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لم تحدد سنًّا معينةً لبدأ صيام الأطفال فإنه من الخطأ الجسيم أن يُجْبِر الوالدان أبناءَهم على الصيام فإن لهذا الأمر أضرارًا جسيمةً على الطفل، جسمانيةً ونفسيةً حيث قد يؤدي به ذلك إلى وَهَنِ جسمه،واضطرارهإلى الكذب وادِّعاء الصيام خوفًا من والديه وبالتالي يَضعُف في نفسه جانب مراقبة الله الذي هو أسمى أهداف الصيام، بالإضافة إلى المشاكل النفسية والتربوية الأخرى التي تنشأ عن هذا الإجبار والخوف.

وكذلك ينبغي التنبيه على أنه لابد لمن بلغ ابنه سنَّ العاشرة أو ما يقاربها جسمانيًّا وأراد أن ينضم ابنه لقوافل الصائمين طواعيةً منه واختيارًاأن يُعَوَّده قبلها بفترة وبصورة تدريجية,وذلك بأن يصوم يومًا أو يومين من شعبان مثلًا، أو يبدأ بالتدرج معه في ساعات النهار في أول شهر رمضانفيصوم ست ساعات لمدة يومين على سبيل المثال ثم يزيد في مدة الصيام تدريجيًّا إلى أن يُكْمِل صوم جميعِ اليوم، مع حرص الوالدين على تناول الطفل وجبة السحور والسوائل المناسبة.





وأقوى من التهيئة الجسمانية -عزيزي القارئ-التهيئة النفسية وتتمثل في سلوكياتٍ كثيرة ينبغي أن تمارس داخل البيت بغرض تشجيعه على الصيام طواعيةًمنها مايلي:

- أن يشارك الطفل في إدخال مظاهر الفرحة بشهر رمضان على البيت وأهله بتركيب الزينة ونشر الأجواء المبهجة فرحًا بقدوم الشهر، والكلام عن فضل الصيام، وعادات الناس الجميلة في شهر الصيام وغيرها من الأمور المحببة للأطفال التي تثير في نفوسهم الشوق والمحبة لهذا الشهر الكريم.

- أن يشركه أبواه في أعمال البيت وخاصة مساعدة الأم في إعداد مائدة الإفطار والسحور، وأخذ رأيه في نوعية الأكل التي يشتهيها ويريد أن يراها على مائدة الإفطار وننفذ له ذلك قدر الطاقة فإن هذا يُوَلِّد عنده شعورٌ بالفرحة، ويشجعه على الصيام طواعية وتحمل مشقة الصيام.

- أن يشارك في بعض أعمال الخير المتعددة في شهر رمضان كإفطار الصائمين، وتوزيع الصدقات على المحتاجين، وقضاء حوائج الصائمين فإن ذلك له أعظم التأثير على الأطفال الذين يتدربون على الصيام.

- أن يُحَدِدَ الوالدان له ثوبًا قيِّمًا مُحَبَّبًا له لصلاة التراويح ولا يشترط أن يكون جديدًا يلبسه أثناء ذهابه لصلاة التروايح.

- تخصيص جائزة -ولو رمزية- يومية، وأسبوعية، وفي نهاية الشهر مكافأةًله على صومه وتشجيعًا مع إعلان ذلكفي نطاق الأسرة والأقارب.

- أن يتم مدحه أمام الأقارب والأصدقاء والثناء عليه والافتخار بكونه صائمًا هذا العام،فهذا مما يشجع الطفل على الصيام طواعيةوتحمل مشاق الصيام.

- مراعاة شعوره وتَحَمُّل عصبيته الناتجة عن الجوع وتقبل بعض الأمور الناتجة عن الصيام فقد روى البخاري في "صحيحه" أن عمر رضي الله عنه جلد رجلًا شرب الخمر في رمضان ووبَّخَه بعدم مراعاة شعور الصبيان الصائمين فقال له مُوَبِّخًا: «وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ».

وقد كان التشجيعومراعاة الصبيان الصائمين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حيث كانوا يشجعون الأطفال على الصيام بشراء الألعاب التي يحبونها فينشغلون باللعب بها عن الجوع والعطش، فقد رُوِي في "صحيح البخاري"عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ–يعني من الصوف-، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

وأخيرًا فكل ما ذُكِر ينطبق على الذكور والإناث من الأطفال وإنما التزمنا صيغة المذكر تغليبًا، ونسأل الله أن يبارك في أبنائنا جميعًا وأن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام.