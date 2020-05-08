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أخبار العالم

إصابة مساعد مايك بنس بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:25 م
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الخميس عن خضوعه هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحص يومي لفيروس كورونا المستجد. 



وأكد البيت الأبيض، أمس الخميس، سلبية التحاليل التي أجريت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، وذلك عقب إصابة شخص مقرب من ترامب بالفيروس. 

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "تم إثبات عدم إصابة الرئيس الأمريكي ونائبه بالفيروس، حيث لا تزال صحتهما جيدة". 

وكشفت شبكة سي إن إن الأمريكية عن ثبوت إصابة فرد بالجيش الأمريكي مقرب من الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، ما يثير الشكوك مرة أخرى حول إصابة ترامب. 

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإن هذا الشخص من أعضاء وحدة عسكرية من النخبة المكرسة للبيت الأبيض، من أجل العمل بالقرب من الرئيس الأمريكي وعائلته.
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