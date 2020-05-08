نشرة المرأة والصحة.. دواء المفاصل يقضي على فيروس كورونا.. نصائح بسيطة لحماية مرضى السكري من الإصابة.. طرق لشراء ملابس العيد بأمان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :
الصحة :
لمرضى السكر.. 7 نصائح هامة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا
يشعر مرضى السكري بالخوف الشديد من إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، وهو ما يجعلهم يتساءلون حول النصائح الهامة لكي يحموا أنفسهم من الإصابة، ومن المعروف أن مرضى السكري من أصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس من غيرهم.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها مرضي السكري بالأخص، وذلك حتى يقوا أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفد 19.
بشرى خير.. دواء لالتهاب المفاصل يقضي على فيروس كورونا
كشفت دراسة حديثة أن نوع من دواء التهاب المفاصل الذي استخدمه الأطباء في محاولاتهم كان له نتائج إيجابية في تحسين حالة المرضى المصابون بفيروس كورونا.
ووجد الباحثون أن أكثر من 70 في المائة من العلاج بالأناكينرا ، الذي يباع تحت اسم العلامة التجارية كينريت، أظهر تحسنًا في التنفس وتقليل علامات الالتهاب.
ويقول فريق من مستشفى سان رافاييل في ميلانو بإيطاليا ، إن النتائج التي توصل إليها هي الأولى التي تشير إلى أن الدواء يعمل على علاج التهابات الجسم الناتجة عن الاصابة بالفيروس كما له دور في علاج مشكلة ضيق التنفس ولكن الأمر مازال يحتاج مزيد من البحث.
10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم
يعاني الكثير من مشكلة نقص الحديد التي تسبب الاصابة بالأنيميا وقلة نسبة الهيموجلوبين بالدم، وهي مشكلة منتشرة وشائعة بين الكبار والصغار، وتعود بشكل رئيسي إلى سوء التغذية، فكلما كان النظام الغذائي للإنسان صحي ومتنوع، ويحتوي على العناصر الغنية بالحديد كلما قلت نسبة الأنيميا .
إليك أعراض نقص الحديد بالجسم بحسب موقع هيلث لاين، والتي تستوجب استشارة الطبيب للفحص والحصول على المكملات الغذائي الغنية بالحديد مع اتباع النظام الصحي الغذائي لتعويض الجسم.
أمل جديد فى إيطاليا..علاج سرطان البروستاتا عند الرجال يقي من كورونا
أمل جديد فى إيطاليا..علاج سرطان البروستاتا عند الرجال يقي من كورونا
نوه الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ،إلى ما جاء فى دراسة إيطالية جديدة ،تقول أن الدواء المستخدم فى علاج سرطان البروستاتا عند الرجال ،قد يقي من فيروس كورونا المستجد.
حيث يعمل العلاج على تقليل هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا ،وهذا العلاج نفسه يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت على آلاف المرضى الإيطاليين، أن الرجال الذين خضعوا للعلاج بالهرمونات، لديهم خطر أقل بنسبة أربعة أضعاف للإصابة بفيروس كورونا من المرضى الذين لم يتلقوا مثل هذا العلاج.
شكوك حول العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف ظهور كورونا في السائل المنوي
كشفت دراسة صينية أجريت مؤخرا من باحثين أمريكيين وصينيين داخل جامعة يوتا، أنهم عثروا على فيروس كورونا التاجي في الرجال الذين تعافوا من الفيروس في السائل المنوي.
وأجريت الدراسة على 34 من الرجال الصينيين مصابين بفيروس كورونا؛ حيث أشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنهم وجدوا الفيروس في السائل المنوي لنحو 6 رجال من أصل 38 تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا ، وكان 4 منهم لا يزالون مرضى جدا، بينما كان اثنان منهم قد تعافوا من الفيروس.
شكوك حول العلاقة الجنسية.. دراسة تكشف ظهور كورونا في السائل المنوي
كشفت دراسة صينية أجريت مؤخرا من باحثين أمريكيين وصينيين داخل جامعة يوتا، أنهم عثروا على فيروس كورونا التاجي في الرجال الذين تعافوا من الفيروس في السائل المنوي.
وأجريت الدراسة على 34 من الرجال الصينيين مصابين بفيروس كورونا؛ حيث أشار الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى أنهم وجدوا الفيروس في السائل المنوي لنحو 6 رجال من أصل 38 تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا ، وكان 4 منهم لا يزالون مرضى جدا، بينما كان اثنان منهم قد تعافوا من الفيروس.
المرأة :
كوني عصرية.. 5 نصائح بسيطة اتبعيها في اختيار ملابسك الصيفية
نحتاج جميعنا الى نصائح بسيطة لكي نحصل على اللوك العصري، والمميز لكل إطلالتنا في فصل الصيف، والمعروف بألوانه الجريئة والجميلة، وقالت البلوجر حنان محمد، ان اختيار الملابس الصيفية بالنسبة للفتيات يجب ان يتم بناءا على بعض الأسس البسيطة، وهي : شكل الجسم، وألوان الملابس، والمقاسات، والخامات.
بعد تصريحات رئيس الوزراء أن الملابس لا تنقل العدوى.. طريقة شراء ملابس العيد بشكل آمن
أعلن رئيس الوزراء بأن الملابس لا تنقل عدوى فيروس كورونا لنفى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شراء ملابس العيد .
ووفقا لموقع list شراء الملابس والتسوق لا يمكنه نقل عدوى فيروس كورونا ونسبة نقل العدوى من خلال الشحن ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة، ويجب اتخاذ الإجراءات الوقائية إذا ذهب للتسوق والشراء عن طريق ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة ويفضل شراء الملابس في أوقات مبكرة والابتعاد عن تكدس المواعيد.
تنوع وتجديد.. دعاء فاروق تتألق بإطلالات تجمع بين الأناقة والاحتشام
بعد تصريحات رئيس الوزراء أن الملابس لا تنقل العدوى.. طريقة شراء ملابس العيد بشكل آمن
أعلن رئيس الوزراء بأن الملابس لا تنقل عدوى فيروس كورونا لنفى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص شراء ملابس العيد .
ووفقا لموقع list شراء الملابس والتسوق لا يمكنه نقل عدوى فيروس كورونا ونسبة نقل العدوى من خلال الشحن ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة، ويجب اتخاذ الإجراءات الوقائية إذا ذهب للتسوق والشراء عن طريق ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة ويفضل شراء الملابس في أوقات مبكرة والابتعاد عن تكدس المواعيد.
تنوع وتجديد.. دعاء فاروق تتألق بإطلالات تجمع بين الأناقة والاحتشام
اعتادت الإعلامية دعاء فاروق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها، وقد كشفت صور دعاء فاروق على الانستجرام، عن مجموعة كبيرة من إطلالتها التي اتسمت بأنها تجمع بين الأناقة والاحتشام.
تحرص الإعلامية دعاء فاروق على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة و على الرغم من أنها محجبة إلا أنها تحرص على أحدث صيحات الموضة بشكل يتناسب مع الاحتشام.
في أول ظهور مع أبو هشيمة.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالة أنثوية ناعمة
شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة لها مع زوجته الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ، وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالة رائعة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المزين بالورود باللون الأخضر، وهو ما ابرز بشكل كبير انوثتها وجمالها الخلاب.
في أول ظهور مع أبو هشيمة.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالة أنثوية ناعمة
شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة لها مع زوجته الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ، وقد ظهرت ياسمين صبري بإطلالة رائعة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض المزين بالورود باللون الأخضر، وهو ما ابرز بشكل كبير انوثتها وجمالها الخلاب.