نشرة المرأة والصحة.. دواء المفاصل يقضي على فيروس كورونا.. نصائح بسيطة لحماية مرضى السكري من الإصابة.. طرق لشراء ملابس العيد بأمان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :



الصحة :



لمرضى السكر.. 7 نصائح هامة تحميك من الإصابة بفيروس كورونا



يشعر مرضى السكري بالخوف الشديد من إصابتهم بفيروس كورونا التاجي، وهو ما يجعلهم يتساءلون حول النصائح الهامة لكي يحموا أنفسهم من الإصابة، ومن المعروف أن مرضى السكري من أصحاب الأمراض المزمنة وهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس من غيرهم.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن هناك العديد من النصائح التي يجب أن يتبعها مرضي السكري بالأخص، وذلك حتى يقوا أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفد 19.