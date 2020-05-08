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تعليم

عميد أسنان القاهرة يخرج من مستشفى العزل ويكمل فترة النقاهة في المنزل

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:38 م
الدكتور عاطف شاكر
الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلن الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، عن خروجه من مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي، موضحا أنه يكمل فترة النقاهة في المنزل.

أقر ايضا:

وقدم الدكتور عاطف شاكر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر للأطقم الطبية والتمريض والإداريين والرعاية؛ للاهتمام الطبي والنفسي.

كما قدم عميد كلية طب الفم والأسنان، الشكر لكل من اتصل به أو دعا له في منحته قائلا "مهما حاولت اعبر عن شعوري ... مش هقدر أوفيكم حقكم... ربنا يحافظ عليكم ويخليكم لي".

وكان الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أعلن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوي بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس كورونا.

وقال الدكتور علم الدين، أن لجنة مكافحة العدوي رصدت  31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لهم جميعا، ما عدا حالة واحدة ثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا، وهو الدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تم إحالته لمستشفي قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
عميد أسنان القاهرة يخرج من مستشفى العزل ويكمل فترة النقاهة في المنزل
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