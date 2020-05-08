في رامز مجنون رسمي.. طارق حامد يخرج عن صمته.. هاجم كهربا واعترف بتلفظه بألفاظ خارجة.. فيديو

وقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وخلال الحلقة حدثت أحداث مثيرة جذبت انتباه الكثيرين، بدأت بوصف جلال، لضحيته بأنه لاعب لاغنى عنه فى وسط الملعب، يدافع عن عرينه بكل جسارة، معقبا:" اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع.





ووصف رامز جلال طارق حامد قائلا:" فتوة ميت عقبة، هولاكو، الديفينر البلطجى"





جاوب اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك، على أسئلة أروى، مؤكدا أنه شخص عصبي ويفقد أعصابه كثيرا على أرضية الملعب.





وعن سؤال بأنه يتلفظ بألفاظ خارجة، أكد حامد، أن اللاعبين تعودوا مني على هذا الأمر ويحدث كثير وأكثر شيء لا أحبه أن يقوم شخص بالكذب.





وتطرق حامد، لمشكلته مع اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، في مباراة السوبر، مؤكدا أنه كهربا هو الذى أغضبه فى المباراة، وعلى أثر ذلك حدثت مشكلة بينهما.

انفعل الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر على الفنان رامز جلال وفريق إعداده بعد تنفيذ مقلب "رامز مجنون رسمى".





ودفع طارق حامد رامز جلال وفردا من مساعديه، ثم سحبهما فى حوض المياه بقوة كبيرة، مبديا انزعاجه مما حدث معه.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





يتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



