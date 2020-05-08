د. هادي التونسي يكتب: كلها طوائف

من يتذكر تشارلز مانسون الذي كان زعيما للهيبيز في الستينات و السبعينات, والمسجون حاليا بسبب الاشتراك في تحريض اتباعه علي سلسلة من عمليات القتل بعد تخفيض الحكم من الاعدام الي السجن المؤبد ؟ هذا الرجل امريكي عمره حاليا ٨٦ عاما و مع ذلك منذ ست سنوات كانت بنت عمرها 26 سنة مهووسة به و تعتزم الزواج منه بعد تسع سنوات من الدفاع عنه.





كان طفلا غير شرعي , والدته المدمنة العاهرة باعته بثمن مشروب كحولي, و كان و عمره 10 سنوت يتقاضي الاجرة من الزبائن. ثم دخل السجن عدة مرات بتهم السرقة و الاعتداء الجنسي و القوادة, حتي أقام مع سيدة و جلب الي منزلها 18 سيدة اخري ليكون مجموعة عقائدية تعتنق أفكار الهيبيز عن الحب و السلام و الجنس المشاع و الانعزال عن المجتمع و رفضه و استعمال الملابس الملونة و اطالة الشعور و تجمعات الموسيقي. و هذه المجموعة استخدمها في عمليات القتل. لكن كيف استطاع التأثير علي هؤلاء بغسل ادمغتهم؟





نشأة تشارلز مانسون المحرومة المنحرفة علمته الرغبة في امتلاك القوة و السيطرة و معاداة المجتمع و اللامبالاة بمشاعر الاخرين و رفض قيم المجتمع الراسمالي الذي لم يعطه معيشة انسانية فكان السلوك الإجرامي نتيجة طبيعية.





الحرمان اضعف القيم, العوز دفع الي التملك, المهانة أدت الي رفض المجتمع, الضعف دفع الي الاستقواء و السيطرة و التجبر, و الرغبة في امتلاك السيطرة باي شكل دفعت الي اتقان الياتها بالعقائد التي ظاهرها الرحمة و باطنها العذاب. ضحية تحول الي سفاح.





تعلم مانسون معتقدات جماعات مذهبية تخلط المفاهيم الدينية بحيث تنحدر القيم من امتلاك القوة الي التجبر و الاجرام, و من الرغبة في المتعة الي الانحراف بتفسيرات تدمج الشيطان في الدين و القيامة و تبرر تصرفاته, و تعلم تقنيات و معتقدات الساينتولوجي التي تدعي الرغبة في الكمال عن تحرير الشخصية بالتنويم من عقد الماضي, و حيث ان تلك المعتقدات تكون طوائف تسيطر علي اتباعها,و تخضعهم لنظامها و قيادتها بادعاء التميز عن سائر البشر مثلم حدث مع بعض تيارات التأسلم لدينا, و كون من ذلك خلطته الشريرة فامكن غسل ادمغة اكاديميين مثلما استطاع مانسون في محبسه و مع سنه المتقدم غسل دماغ تلك الشابة التي أراد ان يتزوجها.





فان كنت تعتقد أن إجراءات التنمية و تحسين الثقافة و التعليم و الإعلام و الخطاب الديني ستقضي نهائيا , و ليس إلى حد كبير على الطوائف فتذكر مانسون و جيم جونز الذي اقنع 900 من اتباعه بالانتحار الجماعي و غيرهم من الطوائف التي تحتاج علاجا نفسيا و مجتمعيا, خاصة انهم في امريكا لا يعانون مثلنا من الامية و الفقر و تدهور التعليم و الثقافة, و مع ذلك هناك من تم غسل ادمغتهم.





كثير من الطوائف تستطيع ان تجذب بالروحانيات الباحثين عن الصفاء و القدرات الخارقة و الانتماء و المهمشين .فدعنا نبحث عن أوجه التشابه بين وضع الطوائف لدينا و لديهم بين الهيبيز و داعش مثلا لنستوعب ما لا نراه معقولا. فكلاهما يؤمن للتائهين روحيا انتماء إلى جماعة تبدل الضياع او التهميش او الدونية تكاتفا و إحساسا بالتميز و الامل و التكافل, كلاهما يوفر بعض الاحتياجات المادية أحيانا سواء معيشة جماعية او دخل ارتزاقا من حرب او موسيقي و كلاهما يشبع شهوات جنسية سواء باسم التحلل او الجهاد.كلاهما قد يحول شاردا أو مجرما إلي زعيم او امير جماعة, كلاهما قد يبدل الضعف سطوة, كلاهما يوفر اطارا عقائديا يشعر فيه العضو بالزهو و هو يرتكب ابشع الجرائم والانحرافات الأخلاقية, كلاهما يكون مجتمعا منغلقا ربما يسيطر علي اعضائه بالمخدرات او الجنس او المال او العقوبات ان انشقوا. لهذا فالنظر الي بعض جماعات الاسلام السياسي من حيث جانبه الطائفي بالاضافة للنواحي الاقتصادية و القانونية و الامنية امر هام اذا ما اردنا علاجا كاملا للمشكلة. و النظر الي الطريقة التي اختفت بها ظاهرة الهيبيز من حيث مصائر اعضائها السابقين امر هام,فالهيبيز الان انتهوا, بعضهم أصبح متدينا او يعمل في تنظيمات بيئة و حقوق انسان معارضة للرأسمالية و الطاقة النووية او اندرج في التيار الاساسي للمجتمع, و مع ان اجراءات مكافحة الارهاب و السياسات الاقتصادية و الثقافية و التعليمية والإصلاح الديني يمكن أن تقلل جدا من موضوع الطوائف, الا ان الطوائف ظاهرة مجتمعية تأخذ اشكالا دينية او عنصرية او روحية او غيرها, و كلها تشكل مجتمعات منغلقة مضللة بأهداف سامية رغم شعورها بالتميز, و كثيرا منهم يدينون بالولاء الصارم لقائد المجموعة التي كثيرا ما تعاقب المنشقين, لذا بالنسبة لمصر قد يري إمكانية ان يوضع في الحسبان البعد الطائفي ،اضافة لغيره، في إطار مواجهة الجماعات المتشددة و دراسة تجارب الدول الأخري في مواجهة الطوائف المعادية للمجتمع للإستفادة مما يلائم الحالة المصرية خاصة و العربية.