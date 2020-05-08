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مش حافظ الجدول.. طارق حامد عن حاصل ضرب رقمين: مش فاكر

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:36 م
طارق حامد ورامز جلال
طارق حامد ورامز جلال
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أسامة علي

أجاب اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أسئلة الاعلامية أروى، مؤكدا أنه شخص عصبي ويفقد أعصابه كثيرا على أرضية الملعب.


وعن سؤاله بأنه يتلفظ بألفاظ خارجة، أكد حامد، أن اللاعبين تعودوا منه على هذا الأمر ويحدث كثير وأكثر شيء لا يحبه أن يقوم شخص بالكذب.


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اللافت للنظر أن اللاعب طارق حامد غير حافظ لـ جدول الضرب، حيث سألته أروي ما هو حاصل ضرب الرقمين 12 × 5 لـ يصدمها بعد تفكير قائلا:" مش فاكر".


ووقع اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك، ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة «ام بي سي مصر»


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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