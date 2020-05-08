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أخبار العالم

أمر ملكي بتعيين رئيس للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة،  أمرا ملكيا بتعيين طراد بن سبأ باهبري، رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن باهبري من مواليد مكة، وحصل على الثانوية العامة البريطانية في الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية والفيزياء.

ودرس في جامعة أمبري ريدل الأمريكية في ديتونا بيتش في ولاية فلوريدا ثم عاد للسعودية ليعمل في وزارة الدفاع، حيث تم تعيينه في قيادة القوات الجوية في الرياض، قبل أن يتقاعد في عام 2001.

كما صدر أمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة .

وأمر الملك سلمان بإعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة .
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