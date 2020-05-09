ترفيق 265 قطعة أرض ببيت الوطن فى أكتوبر والعبور

مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز يستهدف توصيل المرافق الرئيسية لــ170 قطعة أرض ضمن مشروع قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية، أن الجهاز يستهدف توصيل المرافق الرئيسية لــ170 قطعة أرض ضمن مشروع بيت الوطن لإسكان المصريين بالخارج بالمدينة.





وأضاف الشربيني فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد" ، أن الجهاز يستهدف إنهاء المرافق فى ديسمبر المقبل، تمهيدا لتسليم الأراضى لحاجزيها خلال العام المقبل 2021.





ومن ناحية أخرى، أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ، أنه جارٍ توصيل أعمال المرافق لـ95 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمركز الحى التاسع بالمدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 50%.





وأوضح رئيس الجهاز لــ"صدى البلد"، أن هناك تكليفات وتوجيهات، لأجهزة المدن الجديدة، بضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات المختلفة، ودفع معدلات العمل بها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للعمل على حماية العاملين.





كما يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء جديدة بالمدينة، لتخدم المناطق الجديدة بالمدينة.



