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محافظات

أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:57 م
شاهد لحظة ولادة
شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
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شمس يونس


يوما بعد يوم يثبت الجيش الأبيض المصري قدراته وبطولاته في التصدي لفيروس كورونا وإنقاذ مئات الأرواح من قبضة الفيروس الجائح.


وكانت أحدث بطولات الجيش الأبيض بمستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي جنوب الأقصر برئاسة  الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى اسنا التخصصي ، اليوم الجمعة ، إجراء رابع عملية ولادة قيصرية لأم مصابة بفيروس كورونا.

 

مستشفى العزل شهد رابع حالة ولادة قيصرية لمريضة مصابة  بكورونا وهي فى العقد الثالث من عمرها حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي.



وعن حالة المرضة وطفلها ، أكد وليد الغمرى مدير علاقات  مدير مستشفى اسنا ان حالة الام والطفلة بصحة جيدة وفي رعاية تامة داخل المستشفي وتم وضع الطفلة فى الحضانة بالمستشفي تحت إشراف طبي.

وتابع أن الفريق الطبي كان على حرص شديد عل حياة الطفل وأمه واتخاذ الاجراءات السليمة لضمان الولادة بشكل صحيح.


العملية تمت تحت اشراف طاقم طبي علي اعلي مستوي داخل العزل الصحي وهم الدكتور محمد عبد البارئ  أخصائي النساء و التوليد والدكتور محمد جابر مدرس التخدير  بجامعة جنوب الوادي والدكتور  أحمد فتحي مدرس التخدير بجامعة جنوب الوادي و الدكتور  محمود عبد النبي أخصائي الاطفال.


وكان ضمن فريق تمريض عمليات  أميرة ابراهيم و سمر الطاهر وتمريض الحضانة  اسماء النوبي و إشراف تمريض رضا التوني.



أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
أمه مصابة بـ كورونا.. شاهد لحظة ولادة طفل في مستشفى العزل بالأقصر
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