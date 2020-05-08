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توك شو

عزمي مجاهد يعتذر لتامر عبد المنعم على الهواء

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:06 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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عادل نصار

قدم الكابتن عزمي مجاهد، الاعتذار للفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، قائلا: "تامر عبدالمنعم شخصية محترمة جدا وزاد احترامي ليه أكثر بسبب دوره الوطني تجاه مصر".


وأضاف مجاهد خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم" أنه كان هناك وسيط يحاول الوقيعة بيني وبينه وبعتذر ليه على الهواء قدام كل الناس".


ومن جانبه دعا الإعلامي محمد موسي الفنان تامر عبدالمنعم بقبول اعتذار الكابتن عزمي مجاهد.


قال الكابتن عزمي مجاهد، إنه قام بدوره المطلوب أثناء عمله في الإعلام المصري، مؤكدًا أنه كان مساندًا للدولة المصرية وضد كل من هم أعداء للوطن.

وأضاف "مجاهد"، أنه يعمل في الإعلام المصري وهو لا يريد من وراء ذلك امتلاك فيلا أو قصر مثل من باعوا مصر، مفيدًا بقوله: "شلة البرادعي وبعض الإعلاميين اللي اشتغلوا قبل 25 يناير وبعدها، أنا مش زيهم، والبلد عارفة دبة النملة.


ولفت الكابتن مجاهد، بأن القيادة المصرية تعلم من مع مصر ومن ضدها، مشيرًا إلى أنه قدم لمصر عملا جيدا، حيث إن كل همه بلده مصر، مصرحًا "أنا ولا شخص منفسن ولا حقود، وبحب كل الناس".

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