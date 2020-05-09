في زمن الكورونا..الخيم الرمضانية أونلاين بالإسكندرية..فيديو وصور

جاء شهر رمضان هذا العام في ظروف استثنائية غيرت الكثير من عاداته وطقوسه التي طالما حرص عليها المصريين، ومن بينها الخيم الرمضانية التي أصبحت خلال السنوات الماضية جزءا لا يتجزأ من العادات المرتبطة بالشهر الفضيل ومن هذا المنطلق نظمت مديرية الشباب والرياضة عدد من فعاليات الخيام الرمضآنية ولكن أونلاين.





الخيام التي اطلقتها المديرية بمشاركة عدد من الفنانين السكندريين، وتبث عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وجدت تجاوبا كبيرا من جانب المواطنين الذين تفاعلوا معها.





يقول محمد عمران أحد المتفاعلين، أن فكرة خيمة رمضانية اونلاين فكرة جيدة ومبدعة وخاصة وأنها تعيد إلى المواطن جزء من الطقوس الرمضانية الخاصة.





وقال سعد عصام أحد المتفاعلين، إن الخيام الرمضآنية اونلاين فرصة جيدة لمتابعة والتعرف على فن سكندري مميز ، خاصة مع وقت الفراغ الكبير الذي نعيشه خلال فترات الحظر.





فيما تقول الدكتورة صفاء الشريف ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية قررت تنظيم الخيام الرمضانية اونلاين يومى الخميس و الجمعة من كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.





وأشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى أن المديرية قد نظمت اليوم الخيمة الرمضانية الرابعة، بمشاركة الشاعر عماد حسن، و يحيها الفنان محمود حمدى و ذلك بدءًا من الساعة العاشرة و النصف مساءًا .



