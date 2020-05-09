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ديني

هل ثواب الصوم أعظم في الأيام شديدة الحر

السبت 09/مايو/2020 - 06:59 ص
هل ثواب الصوم أعظم
هل ثواب الصوم أعظم في الأيام شديدة الحر
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محمود ضاحي
هل ثواب الصوم أعظم في الأيام شديدة الحر.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال فيديو له، أن للصوم ثوابًا أعظم إذا كان في يوم حر شديد مشيرًا إلى أن النبي محمد قرر ذلك عندما قال للسيدة عائشة إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك.

وأوضح معنى قول الرسول: أي على قدر ما تلاقين من مشقة وجهد ونفقة مال في طاعة الله ورسوله، سائلًا الله أن يتقبل الصيام من المسلمين ويعينهم على الصيام والقيام.
وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم ليست بالسلام باليد أو المعانقة، ولكنها بالوصل ولها صور كثير منها وسائل الاتصالات، والسوشيال ميديا، مؤكدًا أن هذه الفترة فرصة لصلة الرحم بعيدة عن الإسراف والعزائم.

وأوضح عمران، أننا هذه الفترة أمام وصية للتباعد الجسدي وليس للتباعد عامة حتى لا نضر بعضنا البعض مشيرا إلى أن هناك بدائل للتباعد الجسدي.

وشدد  على أنه يجب ألا نستغنى عن صلة الرحم وخاصة في هذه الأيام، ولكن بما يتناسب مع الإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا. 

وأضاف: صلة الرحم، صلة الرحم تساعد على سعة الرزق، ويبسط الله بها العمر، ومن أراد أن يفرج الله كربه فليصل رحمه.
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