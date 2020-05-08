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اقتصاد

تأجيل المستحقات 90 يوما.. موانئ السعودية تدعم القطاع الخاص بسبب كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:31 م
موانئ السعودية
موانئ السعودية
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قسم الاقتصاد
أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، مجموعة من المبادرات التحفيزية، وذلك تماشيًا مع مبادرات تخفيف الأثر المالي للحد من الآثار الاقتصادية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يسهم في تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص بالموانئ السعودية.

وشملت تلك المبادرات التي أقرتها الهيئة، تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والأجور لمدة 90 يومًا بدلًا من 30 يومًا، ابتداءً من 18 مارس 2020 وحتى 16 يونيو 2020، وذلك بهدف دعم الشركات المشغلة في قطاع الموانئ والوكلاء الملاحيين والإسهام في استمرارية النمو الاقتصادي.

ودعمًا لشركات الاستيراد والتصدير وضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد، أقرت الهيئة أيضًا مبادرة تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلًا من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة، والمقرر العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداءً من 16 مارس 2020 وحتى 16 يونيو 2020.

كما أطلقت الهيئة العامة للموانئ في بداية الشهر الحالي مبادرة تحفيزية جديدة من خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح) التي تقضي بتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمدة شهرين، ابتداءً من شهر مايو الحالي وحتى نهاية شهر يونيو 2020، ومن المتوقع أن يبلغ مجموع أعداد المستفيدين من هذه المبادرات 51,647 مستفيدًا.

يذكر أن هذه المبادرات التحفيزية تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات التي أقرتها "موانئ" مؤخرًا، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية وزيادة إسهامها بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة.
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