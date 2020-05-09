طلاب المدارس يبدأون تسليم المشروعات البحثية الإلكترونية والورقية.. اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم السبت 9 مايو 2020 ، هو أول يوم في المهلة المحددة لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب المدارس سواء كانت إلكترونية أو ورقية.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية : إن الطريقة المفضلة التي ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هي منصة ادمودو الإلكترونية، لأننا سنستخدم هذه المنصة بعد ذلك فمن الأفضل أن نتعود على استخدامها، كما أنها الطريق الآمن في ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا في التجمعات.

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وأضاف وزير التربية والتعليم: "اللي ماعندوش انترنت يعمله ورقي مفيش مشكلة".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن كتابة المشروع البحثي بخط اليد أو بالكمبيوتر، مشيرًا إلى أنه لو بخط اليد على الطالب أن يحوله بعد تصويره بالموبايل PDF ، ليتمكن الطالب بعد ذلك من رفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لو كان البحث مكتوبا بالكمبيوتر على word ، على الطالب أن يحوله ل PDF ، ثم يرفعه على منصة ادمودو الإلكترونية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه بعد رفع البحث على منصة ادمودو، سيظهر فورا في صفحة المشروع البحثي لعام 2019/2020، مؤكدًا أن هذا الظهور سيكون ضمانا كافيا ليطمئن الطالب على وصول بحثه للوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.



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وقال وزير التربية والتعليم: لو الطالب مضطر لعمل البحث بشكل ورقي دون وجود أي إمكانية لديه لرفعه على المنصة، عليه أن يحوله لـ PDF ، بحيث يكون معه نسخة ورقية ونسخة PDF ويضعهما في ظرف ورقي، ثم يقوم بتسليم هذا الظرف للمدرسة وفقا لجدول المواعيد المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا بد من الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتسليم المشروعات، منعا لحدوث تكدسات وازدحام في المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لن تلزم جميع معلمي مصر بقطع الإجازة الاحترازية والنزول للمدارس لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب، ولكن سيتم الاستعانة فقط بقوة صغيرة من المعلمين لأجل هذه المهمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال وزير التربية والتعليم: نرجو من الجميع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند عملية تسليم الملفات مثل ارتداء الكمامة والتطهير والالتزام بالبعد في المسافات.

وأضاف قائلا: أكدنا على الإدارات والمديريات الالتزام بما أعلنته الوزارة فقط في هذا الشأن، وعدم إلزام الطلاب بأي شيء جديد ومختلف لتسليم المشروعات البحثية.





وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم خطوات التسليم الورقي مؤكدا أنها تتمثل فيما يلي :





١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.





٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.





٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.





٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠









كما أوضح وزير التربية والتعليم أن خطوات التسليم الإلكتروني تتمثل فيما يلي :





١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF





٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:





إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)





وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.









٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.





٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"





٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.





٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).





٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".





وبالنسبة لعملية تسليم المشروعات البحثية ورقيا ، فكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب بجميع النوعيات.





وتمثلت تفاصيل الجدول فيما يلي :





السبت 9 مايو 2020 : الصف الثالث الابتدائي – الصف الاول الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الاحد 10 مايو 2020 : الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي – الصف الاول الثانوي





الاثنين 11 مايو 2020 : الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الاعدادي – الصف الثاني الثانوي





الثلاثاء 12 مايو 2020 : الصف السادس الابتدائي - الصف الاول الاعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي





-الاربعاء 13 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الاول الثانوي الذين تخلفوا





-الخميس 14 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و 6 ابتدائي – الصف الثالث الاعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا





-السبت 16 مايو 2020 : الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف





و أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا جديدا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لشرح وتوضيح التعليمات الخاصة بعملية تسليم المشروعات البحثية الخاصة بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.

حيث شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إعداد المشروع البحثي وكتابته سواء بخط اليد أو على الحاسب، وفي كلتا الحالتين يقوم الطالب بتحويل ملف المشروع البحثي إلى ملف PDF عن طريق التصوير أو الحاسب، على أن يكون اسم الملف هو الرقم التعريفي للطالب إن كان بمفرده أو مع مجموعة كما تم توضيحه من وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، على إرسال المشروع البحثي إلكترونيا، إلا في حالة التعذر فقط يكون التسليم ورقيا بالمدرسة وفق الجدول الزمني الذي تحدده الوزارة لتسليم المشروعات البحثية من 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

وقالت وزارة التربية والتعليم: لا يجوز للمدرسة حجب الاكواد لطلاب الانتظام والمنازل، وأكدت الوزارة ضرورة حث الطلاب على استخدام المنصة لإرسال المشروعات البحثية إلكترونيا، حيث لا يجوز المطالبة بتسليم نسخة ورقية للطالب الذي قام بتسليم المشروع البحثي من خلال المنصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من منح الطالب إفادة أو إيصال استلام عن المشروع البحثي المقدم يدويا، وفي حالة تسليمه على المنصة، يمكن للطالب أن يتحقق من وجود الملف المرسل على المنصة نفسها بعد الإرسال.

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وتقوم المدرسة بإعداد كشوف للطلاب الذين قاموا بإرسال المشروعات البحثية الالكترونية وعرضها من خلال المنصة أو أدوات التواصل الخاصة بالمدرسة لإطلاع الطلاب عليها.

كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة بالجدول الزمني وعدم التخلف واتباع تعليمات امن المدرسة والمشرفين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد من حضور فرد واحد أثناء تسليم البحث سواء كان فرديا أو جماعيا.

وتم التشديد أيضا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروعات البحثية من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات، ويسلم المشروع الورقي في مظروف أبيض مدون عليه كود لطالب والصف الدراسي.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي .. تقوم كل مدرسة بإرسال المشروعات البحثية المقدمة ورقيا ، وكذلك اسطوانة مدمجة تعدها المدرسة عليها المشروعات البحثية الإلكترونية التي تم رفعها على المنصة بمعرفة الطلاب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، متضمنا كشف بأسماء الطلاب واسم المشروع ونوع المشروع إذا كان إلكترونيا أو ورقيا.



