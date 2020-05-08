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اقتصاد

دون تكاليف.. تأمين السعودية تمدد وثائق مركبات الأفراد لمدة شهرين

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:32 م
النقد السعودي
النقد السعودي
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قسم الاقتصاد
ثمّن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بتمديد جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد مدة شهرين.

وكذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 / 5 / 2020  حتى تاريخ 6 / 6 / 2020 دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين.

وذلك دعمًا للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.

وأكد الدكتور الخليفي، أن هذه المبادرة؛ تأتي ضمن جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا Covid-19 وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأفراد.

وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعارًا بمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا، ومؤازرة لجهود حكومتنا، سائلًا المولى أن يحفظ أمن وطننا واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.
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