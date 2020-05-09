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محافظات

في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات

السبت 09/مايو/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
رمضان في زمن كورونا بدمياط، اختلفت فيه جميع الطقوس والعادات الرمضانية التى اعتاد الدمايطة عليها، ومنها أطول مائدة إفطار جماعى، والتى كانت تقام في كفر سعد، وأيضا تجمع صناع الأثاث والإفطار أمام ورش الأثاث بحوارى وشوارع دمياط، كما غاب إفطار شاطئ رأس البر والذى كان يحرص عليه الدمايطة، والدورات الرمضانية، عادات كثيرة وطقوس اختفت هذا العام بسبب فيروس كورونا، فشهر رمضان له مذاق مختلف بدمياط، له طقوس مختلفة ومتنوعة لن تجدها في غيرها من باقي المحافظات.


فرضت الطبيعة الصناعية للمحافظة مشهدا مختلفا لن تشاهده في غيرها من المحافظات الأخرى، حيث اعتاد أصحاب ورش صناعة الأثاث المنتشرة في ربوع المحافظة على تعليق فوانيس مضيئة كبيرة الحجم أمام الورش، ويسعى كل واحد منهم في صناعة الأحلي والأجود من الفوانيس التي تلفت الأنظار، لتبدو الشوارع التي تحوي عددا كبيرا من الورش كأنها كرنفال يعلن عن قدوم الشهر الكريم قبل أيام من حلوله، ولا تكتفي الورش بذلك، ولكن تقوم بعضها بعمل إفطارات جماعية يقومون خلالها بشرب العصائر، وتناول الإفطار سويا والتسامر وإطلاق الضحكات والقفشات، ثم أداء صلاة التراويح بالمساجد الاشهر بدمياط، اختفي هذا المشهد تماما هذا العام وأصبح الجميع يخشى التجمعات حتى السلام خوفا من شبح كورونا.


مدينتا رأس البر ودمياط الجديدة وما تحويهما من بلاجات وشواطئ، تجعلهما قبلة الدمايطة للإفطار طوال شهر رمضان، ولكن مع قرارات غلق الشواطئ اختفى مشاهد الأسر الدمياطية التى تتسارع للإفطار على الشاطئ.


وكانت  منطقة الجربي برأس البر هي الأكثر إقبالا لراغبي الهدوء وسماع الأغاني القديمة، فيما يحرص راغبو التنزه والتسوق على التوجه لشارع النيل والجلوس على الكافيتيريات، ثم التنزه بشارع النيل لحين الوصول لمنطقة اللسان الشهيرة، وجميع تلك المناطق أصبحت اليوم خالية من المواطنين.


 المشاهد التي تميز دمياط عن غيرها خلال شهر رمضان هو فرق العمل التي يحرص أهل الخير وراغبو المساعدات الخيرية على إمدادهم بالشنط الرمضانية لتوزيعها على البسطاء والمحتاجين طوال الشهر الفضيل، وهو ما يسري على أصحاب المصانع وأصحاب الشركات الكبرى وميسوري الحال، ويعد هذا هو المشهد الوحيد المستمر هذا العام وبدأ من قبل قدوم شهر رمضان، حيث تم توزيع مئات الآلاف من الشنط الغذائية على الأسر المحتاجة، خاصة بعد توقف العمالة اليومية عن العمل بسبب قرارات كورونا الاحترازية والوقائية.


والمشهد في دمياط يبدو أكثر هدوءا في رمضان هذا العام، بسبب قرارات الحظر يزداد ضجيجا مع اقتراب موعد الإفطار في منطقة الأسواق، مع حرص المواطنين على جلب إفطارهم والتردد على المحال المختلفة لشراء مستلزماتهم.


أما الدورات الرمضانية، فاختفت تماما عن المشهد هذا العام وتجمد هذا النشاط الرياضي الذى يحرص عليه الشباب الدمايطة كل عام، فتمثل أهمية كبرى لعدد كبير من الشباب في دمياط، سواء التي تنظمها الأفراد أو مراكز الشباب، وتلقى إقبالا كبيرا سواء للمشاركة أو المشاهدة ومتابعة مبارياتها.
في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات
في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات
في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات
في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات
في زمن كورونا.. رمضان بدمياط.. غابت الدورات الرمضانية وإفطار البلاج وحضرت المساعدات
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