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أخبار العالم

قرقاش يكشف أهداف السياسة المصرية والسعودية والإماراتية في المنطقة

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن أهداف السياسة المصرية والسعودية والإماراتية ترمي إلى تصويب المسار في المنطقة تجاه العملية السياسية.

وكتب قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لطالما اطّلعنا على رأي بعض "الخبراء" حول أهداف السياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية كطموح وطمع في الثروات والعقود، والحقيقة انها التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت".

وأضاف قرقاش: "ولا شك أن هؤلاء "الخبراء" في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية والمصرية والإماراتية مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعًا لأجندات إقليمية غير عربية أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية".

وختم وزير الدولة الإماراتي: "أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الإستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والإستقرار".
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