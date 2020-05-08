معركة الوباء والقيصر.. هل يخرج بوتين منتصرا من أزمة كورونا والاقتصاد المزدوجة؟.. تحديات صعبة تواجه طموحه.. واحتياطات هائلة تدعم موقفه

كورونا يؤجل استفتاء على إصلاحات دستورية تمدد بقاء بوتين في السلطة

انكماش متوقع بنسبة 6% في الاقتصاد الروسي خلال 2020

صندوق سيادي يضم 150 مليار دولار حجر زاوية الاحتياطيات الروسية

انهيار أسعار النفط يعقّد أزمات الاقتصاد الروسي





كان من المفترض خلال ربيع 2020 في روسيا، أن يتمحور حول رجل واحد هو فلاديمير بوتين، غير أن فيروس «كورونا» المستجد قلب المعادلة، فبعد أن وضع الرئيس الروسي خطة متكاملة، بدءا بتنظيم استفتاء في أبريل لترسيخ سلطته، يليه عرض عسكري ضخم في 9 مايو أمام حشد من القادة الأجانب يُظهر قوة بلاده المستعادة، ثم تعيين رئيس وزراء جديد يكلف بإنعاش اقتصاد متباطئ من خلال ضخ مئات مليارات الروبلات من الاستثمارات، غير أن وباء «كوفيد- 19» قلب الأمور رأسًا على عقب، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية .





فـ«التصويت الشعبي» للمصادقة على الإصلاح الدستوري الذي يفسح المجال لبقائه في السلطة حتى 2036؛ أرجئ حتى إشعار آخر، وكذلك الاحتفالات الضخمة المقررة غدًا (السبت) في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.





أما الاقتصاد، فمن المتوقع أن يشهد انكماشًا تصل نسبته إلى 6 في المائة خلال عام 2020، بينما يشير مؤشر معهد «ليفادا» المستقل إلى أن شعبية بوتين تدنت إلى 59 في المائة، بعدما خسرت 10 نقاط منذ يناير، بينها 4 نقاط في فترة مارس وأبريل وحدها.





ولم تنجُ الدولة نفسها من أزمة الوباء الذي ضربها في الصميم، إذ أن رئيس الحكومة الجديد ميخائيل ميشوستين الذي عين في يناير لإعطاء دفعة للإصلاحات الاقتصادية، يرقد في المستشفى منذ 30 أبريل.





ورأت الخبيرة تاتيانا ستانوفايا من مركز الدراسات «آر. بوليتيك»، أن «بوتين يواجه أكبر أزمة منذ أن دخل السلطة قبل عشرين عامًا»، مؤكدة: «إنها تجربة جديدة بالنسبة له».





وأوضحت أن «هذه الأزمة تزامنت مع الإصلاح الدستوري، في وقت باشر فيه إعادة ترتيب النظام ليكون مواتيًا أكثر له، غير أن الوباء سدد ضربة قوية لكل خططه».





واعتبر أندري كوليسنيكوف من مركز «كارنيجي» أنه قد يكون «من الصعب» تخطي نكسة إلغاء التصويت والعرض العسكري؛ لأنه حين يصبح من الممكن تنظيم الاستفتاء، فقد «يثير الاستياء أكثر من التعبئة في السياق الحاضر من الأزمة».





غير أن بوتين سبق أن تغلب على كثير من الأزمات الاقتصادية والحروب والاعتداءات، إلى أن بات في الضمير الجماعي الرجل الذي رمم عزّة روسيا وعظمتها.





وفي ظل تفشي الفيروس، شدد بوتين، الأربعاء، على إنجازات روسيا على الصعيد الصحي، معتبرًا أنها باتت نموذجًا يحتذى به لجهة ضعف معدل الوفيات فيها، ونهجها القائم على إجراء فحوص مكثفة لكشف الإصابات، وقال: «أثبتت الممارسة أننا كنا على حق. فعديد من الدول الأجنبية سلكت الطريق التي رسمناها، محققة النجاح ذاته».





وبمعزل عن تفشي الجائحة الحالية، فإن التحدي الأكبر الذي ينتظر بوتين سيكون الاقتصاد الذي كان متباطئًا بالأساس قبل الفيروس، ومن المتوقع في هذا السياق أن تشهد روسيا انكماشًا كبيرًا سيشكل ضغطًا إضافيًا على عائدات الروس المتراجعة منذ 2014، في ظل العقوبات الغربية المفروضة ردًا على احتلال روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها.





وتكافح الشركات المتوسطة والصغيرة من أجل البقاء منذ فرض الحجر المنزلي، وحُرم ملايين الروس من أجورهم رغم وعود السلطات بدعم الشركات والموظفين.





وقال أندري كوليسنيكوف إن خيبة أمل الروس في اقتصادهم يمكن أن تنقلب في نهاية المطاف ضد الرئيس الذي قد «يختزل في شخصه مشاعر الاستياء».





وأشار مدير معهد «إف بي كاي جرانت ثورنتون» للتحليل الاستراتيجي، إيغور نيكولاييف، إلى أن روسيا لا تزال تملك ما يكفي من الاحتياطات لمواجهة أزمة تستمر عامًا ونصف، بفضل صندوقها السيادي المقدر بـ150 مليار دولار.





لكن إذا استمرت الأزمة أطول من ذلك، فقد يصبح موقع السلطات هشًا؛ لكن المشكلة بالنسبة لموسكو هي أن انتعاشًا سريعًا أمر مستبعد، في ظل اعتماد البلاد بشكل أساسي على المحروقات التي هبطت أسعارها إلى أدنى مستوياتها.





من جهة أخرى، لفت نيكولاييف إلى أن «الشعب غير مهيأ بشكل جيد، فـ60 في المائة من الروس لا يملكون مدخرات، والعائدات الفعلية تراجعت بنسبة 7.5 في المائة على مدى عام».





وقالت المحللة تاتيانا ستانوفايا، إن «عديدين باتوا في وضع يائس»، وأضافت أن بوتين «لا يرى المشكلات الفعلية»، متوقعة «فورة احتجاجات» اعتبارًا من الخريف.