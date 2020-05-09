دعما للمرضى والأطباء.. برلماني يطالب بإقرار قانون المسؤولية الطبية

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تقدم به والانتهاء منه، تمهيدا لإقراره خلال دوره الانعقاد الحالي لدعم الأطباء والمرضى بشكل عام وخاصة خلال الفترة الحالية في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأوضح أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير والإهمال الذي يترتب عليه مسئولية جنائية، والمضاعفات التى يتحملها الطبيب.





وأشار إلى أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.





وأضاف أن المشروع يتضمن تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، تضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني، وذلك لبحث المخالفات وتحقيق محاكمة عادلة للأطباء.



