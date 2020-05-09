الجهود الحكومية لزيادة الصادرات الزراعية على طاولة البرلمان.. تفاصيل

تضمنت خطة حكومة المهندس مصطفي مدبولي، للعام المالي الجديد المعروضة علي مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، والمقر انطلاقه فى الأول من يوليو المقبل، العمل علي زيادة صادرات المنتجات الزراعية من 5.58 مليون طن عام 18-2019 الى 6.75 مليون طن عام 20-2021 .





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زيادة الصادرات الزراعية

وفق هذه المستهدفات ترتفع قيمة الصادرات من 2.48 مليار دولار عام 19-2020 إلي نحو 2.6- 2.7 مليار دولار بنسبة نمو تتراوح بين 5% و10% ، وذلك مع التوسع بصفة خاصة فى زراعة المحاصيل ذات الميزة التصديرية ومنها الحاصلات البستانية حيث تصل نسب الاكتفاء الذاتي إلي 105% فى حالة الخضراوات منها الكوسة والفلفل والفاصوليا الطازجة وإلي 140% فى حالة الموالح، وزراعات الزيتن بالتوسع فى المساحة المنزرعة بنحو 40ألف فدان واستكمال زراعة 100 مليون شجرة.





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أصناف النخيل المطلوبة بالأسواق الخارجية





وتضم أيضا أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدل، وإدخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية مثل الكينوا والكاسافا فى المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلي فتح أسواق غير تقليدية لتصدير العنب والموالح الثوم إلي دول جنوب شرق آسيا وكندا وإيجاد مناف للمنتجات المصرية فى الأساق الإفريقية، والتوسع فى الزراعات العضوية صديقة البيئة، والتوسع فى إقامة الصوب الزراعية علي غرار مشروع 100 ألف صوبة زراعية.





التصنيع الزراعي

في مجال التصنيع الزراعي، تستهدف الخطة نشر التصنيع الريفي لتعظيم استفادة المناطق الريفية من القيمة المضافة وذلك من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية خدمية متكاملة علي مساحة 400 ألف فى مناطق امتداد الداخلة وجنوب شرق المنخفض وغرب المنيا والفرافرة وتوشكي والمغرة وكوم أمبو والمراشدة، وتضم الأنشطة المقترحة محطات الفرز والتعبئة ومصانع حفظ المنتجات واستخلاص الزيوت وتصنيع الزيت والنشا والعصائر والعجائن وتصنيع العبوات وتصنيع المخلفات الزراعية كالأعلاف.





القطاع الزراعي

ويحتل قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة به أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكل المصدر الرئيسي للغذاء والمورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي المحرك الفاعل للنمو.





كثافة العمالة

كما أن هذا القطاع كثيف العمالة ويوفر الشطر الأعظم من فرص العمل فى المناطق الريفية، كما يتميز بتعدد وعمق علاقاته التشكابكية بالقطاعات الأخري، وفى مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.



