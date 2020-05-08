بعد 20 عاما.. مكرم أحمد يكشف مصدر حصوله على بنود معاهدة السلام مع إسرائيل

علق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تفاصيل نشره، لخبرى، زيارة الرئيس الراحل محمد انور السادات للقدس، وبنود معاهدة السلام مع إسرائيل.

وتابع مكرم خلال استضافته ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "تن" تقديم الاعلامى عمرو عبدالحميد،قائلا:" بنود معاهدة السلام مع إسرائيل ظلت موجودة فى جيبى 3 اسابيع قبل نشرها.

وأضاف مكرم محمد أحمد، مهنتى الصحفية الشيء الوحيد الذى يغلب تصرفاتى، وجاءت الفرصة ونشرت بنود المعاهدة.

وأوضح، أن الرئيس السادات غضب بعد نشر بنود معاهدة السلام وتحدث مع السياسى الراحل أسامة الباز للتحقيق معى، معقبا:" الباز كان يعرف تفاصيل حصولى على المعاهدة، وتحدث مع السادات واخبره بذلك، وتم تجاهل الامر عند التحقيق معى تنفيذا لأوامر السادات".

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى ذلك الوقت رفضت الافصاح عن مصدرى، معقبا:" مصدرى كان اسامة الباز نفسه فهو كان مثقفا".