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محافظات

قادما من المنصورة .. اكتشاف إصابة جديدة بكورونا في طور سيناء

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:51 م
اكتشاف اصابة جديدة
اكتشاف اصابة جديدة بكورونا في طور سيناء
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ايمن محمد
أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  لأحد بائعي المفروشات الجائلين  بطور سيناء  والذي كان قادما من المنصورة.

وكان المصاب تحت الحجر الصحي ولم يخرج من شقته مع بداية ظهور الأعراض عليه وكان متابعا مع الطب الوقائي.

 وعلى الفور انتقل فريق الطب الوقائي بإشراف الدكتور احمد حسانين وكيل مديرية الصحة والدكتور إيمن الشناوي مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

 وأكد الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إنه تم نقل الحالة بغرفة عزل بمستشفي طور سيناء العام بعد التاكد من ايجابية الحالة  مشيرا الي ان الحالة المصابة منذ قدومها  لم تخرج  ولم تخالط آخرين لشعورها باعراض فيروس كورونا .

وأوضحت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير وتعقيم سكن المصاب  والعمارة المقيم بها وطالبت المواطنين بتوخي الحذر واتباع طرق الوقاية .

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قادما من المنصورة .. اكتشاف إصابة جديدة بكورونا في طور سيناء
قادما من المنصورة .. اكتشاف إصابة جديدة بكورونا في طور سيناء
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