سفينة حربية هندية تجلي 698 من العالقين بـ جزر المالديف

غادرت أمس الجمعة سفينة تابعة للبحرية الهندية عقب إجلائها 698 مواطنا هنديا، و توجهت الثلاثاء سفينتان حربيتان هنديتان إلى كل من جزر المالديف ، واثنتان أخريان إلى الإمارات لإجلاء الرعايا الهنود بعد أن توقفت الرحلات الجوية والبحرية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال مصدر هندي رسمي إن حوالي من 700 إلى 1000 شخص سيعودون بعد غد الجمعة 8 مايو، وهذا العدد يمثل ما يقرب من ربع أولئك الذين يحتاجون إلى العودة من جزر المالديف.





من جانبه شكر المبعوث الهندي بحكومة جزر المالديف. بسبب "دعمها الرائع ومساعدتها" في الإخلاء بعد أن غادرت سفينة البحرية الهندية INS Jalashwa من ميناء مالية في جزر المالديف أمس الجمعة وعلى متنها 698 هنديًا ، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء كوتشي الهندي في 10 مايو. وعلى متنها 698 شخصًا 595 رجلًا و 103 نساء ، بينهم 19 امرأة حامل. وأطلقت البحرية الهندية جهود الإخلاء هذه تحت عنوان "عملية سامودرا سيتو".





INS Jalashwa إلى رصيف تابع للبحرية المالديفية في ميناء ماليه يوم الخميس. ومن جانبه قال سانجاي سودهير، المفوض السامي لجزر المالديف ، لـجريدة The Hindu: إنه و"بعد رحلة INS Jalashwa الجمعة، يتوقع رحلة من قبل سفينة INS Magar إلى Kochi في 10 مايو. وكانت قد وصلت سفينة الإجلاء









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"عملية معقدة"

ووصف سودهير الجهد في عملية الإجلاء بأنه "عملية معقدة للغاية" حيث ينتشر الهنود في أكثر من 200 جزيرة عبر 800 كيلومتر بطول جزر المالديف، وهناك قيود مفروضة من جزيرة إلى جزيرة. و"هناك الكثير من الحالات الطبية، بما في ذلك النساء الحوامل، حيث مثل نقلها إلى ميناء "ماليه" تحديًا. وهناك الكثير من كبار السن من ذوي الاحتياجات الطبية المحددة. ما جعل الأمر صعبًا وهو حقيقة أن ماليه تحت الإغلاق وإغلاق جميع المكاتب والوزارات ''.





وأشاد المبعوث بحكومة جزر المالديف على "الدعم الرائع والمساعدة التي تلقوها" على الرغم من حقيقة أن المدينة كانت مغلقة.





وأضاف :"لقد وفروا تسهيلات للهجرة والأمتعة في مطار فيلانا الدولي على الرغم من أنها رحلة بحرية. إلى جانب رصيف السفينة تم توفيره في ميناء ماليه، مما جعل من السفر عملية سهلة للغاية للركاب ".









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حالات عاجلة

وقالت مصادر رسمية إنه سيتم إجلاء حوالي 1800-2000 هندي من جزر المالديف وإعطاء الأولوية لحالات قاهرة مثل كبار السن وحالات الطوارئ الأسرية والعاطلين عن العمل. وأضافت المصادر أن حوالي 4500 من أفراد الجالية الهندية من أصل حوالي 27 ألفًا عبروا عن رغبتهم في العودة.





وقالت المفوضية الهندية العليا في جزر المالديف إن "رسوم خدمة الإجلاء" التي تبلغ 40 دولارًا للفرد سيتم تحصيلها من الهنود الذين يركبون على متن سفن بحرية من جزر المالديف للعودة إلى الهند.









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الحجر الصحي

وسيتم عزل جميع الذين يتم إعادتهم إلى وطنهم بموجب "عملية فاندي بهارات" في المرافق التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد. وبموجب هذا ، أنشأت الخدمات الثلاث ستة مرافق للحجر الصحي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 2100 هندي يصلون من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وماليزيا.





تسيير سفينتان برمائيتان ، INS Airawat و INS Shardul ، إلى الإمارات العربية المتحدة ، ولكن لا تزال طرق الإخلاء قيد العمل. وقد تم إنشاء المرافق في جودبور وجايسالمر وبوبال وكوتشي وفيساكاباتنام وتشيناي. كما سيتم



