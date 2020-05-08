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أخبار العالم

شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اقيمت صلاة الجمعة اليوم في مسجد محمد الامين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت بحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وحضور عدد كبير من المصلين.

وأشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن أداء شعائر صلاة الجمعة تم في ظل احترم التباعد الاجتماعي المفروض من قبل وزارة الصحة تجنبا لانتشار فيروس كورونا والحد منه.
 
وهذه المرة الأولى منذ اعلان وزير الداخلية والبلديات اللبناني، محمد فهمي، إتاحة دخول المصلين الى دور العبادة خلال صلاة الجمعة وقداس الأحد بنسبة 30 في مئة من مساحة الدور، يحتشد المصلون لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.

ووثق المصورون العاملون في صحيفة النهار لحات وكواليس أداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأدى المفتي ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ صلاة الجمعة في ​مسجد محمد الأمين​ في وسط ​بيروت​، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف والأمين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ ووفد من ضباط ​وزارة الداخلية​ برئاسة العميد محمد الشيخ موفدا من وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ ورئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في بيروت القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​ والمدير العام ل​صندوق الزكاة​ في ​لبنان​ ​الشيخ زهير كبي​ ولفيف من العلماء.


والقى أمين الفتوى في الجمهورية ​الشيخ أمين الكردي​ خطبة الجمعة اكد فيها "فرح المسلمين بإعادة فتح المساجد"، سائلا الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء، وقال: إن الذي يمر به ​العالم​ اليوم في ظل جائحة ​كورونا​ فرصة حقيقية للرجوع الى الإنسانية الحقيقية وقيم الأخلاق بين البشر".

ولدى خروج المفتي دريان من المسجد قال للاعلاميين:"يوم مبارك نعبر فيه عن سعادتنا في هذه الأيام العصيبة المحملة بجائحة كورونا التي نسال الله تعالى أن يرفع وباءها وبلاءها عن العالم في هذا الشهر الفضيل ​شهر رمضان​ حيث أعيد فيه فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، سائلين الله أن ينعم على الجميع ب​الصحة​ والعافية وعلى وطننا لبنان ب​الأمن​ والأمان والاستقرار.

شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة بلبنان وسط إجراءات الوقاية من كورونا
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