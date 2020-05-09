5 خطوات عاجلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالصعيد

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن خطوات دعم الحكومة للأسر الأكثر احتياجا في الصعيد، والتى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورنا المستجد:





-توقيع برتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمى لتقديم مساعدات مادية للأسر المتضررة في الصعيد.

-إعداد كشوف تفصيلية عن الأسر المستحقة في 101 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

-دعم الأسر التى لم تدخل تحت مظلة أي برنامج للدعم النقدى والمعاشات الضمانية بالوزارات.

-دعم المرأة المعيلة والشباب المقترضين والمتعثرين في السداد.

-تقديم الدعم الفنى للمتعثرين لتفادى التعثر وحل المشاكل التى تواجههم.



