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أخبار البلد

5 خطوات عاجلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالصعيد

السبت 09/مايو/2020 - 08:48 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن خطوات دعم الحكومة للأسر الأكثر احتياجا في الصعيد، والتى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورنا المستجد:

-توقيع برتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمى لتقديم مساعدات مادية للأسر المتضررة في الصعيد.
-إعداد كشوف تفصيلية عن الأسر المستحقة في 101 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
-دعم الأسر التى لم تدخل تحت مظلة أي برنامج للدعم النقدى والمعاشات الضمانية بالوزارات.
-دعم المرأة المعيلة والشباب المقترضين والمتعثرين في السداد.
-تقديم الدعم الفنى للمتعثرين لتفادى التعثر وحل المشاكل التى تواجههم.

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