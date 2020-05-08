دراسة: بول الإنسان سيستخدم في الخرسانة للبناء على القمر

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الجمعة، أن دراسة حديثة توصلت إلى أن بول الإنسان يمكن أن يصبح مكونا مفيدا في صنع الخرسانة للبناء على القمر في المستقبل





وأشارت الوكتالة إلى أن اليوريا، التي تمثل المركب العضوي الرئيسي في البول، ستجعل الخليط مما وصفته بـ "الخرسانة القمرية" أكثر مرونة، قبل أن يتماسك إلى شكله النهائي القوي.





وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن استخدام المواد المتاحة في الموقع فقط للبناء على القمر من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى إرسال الإمدادات من الأرض.





وأوضحت أن المكون الرئيسي في منتج الخرسانة القمرية هو "الثرى القمري" وهو تربة مساحيق توجد على سطح القمر.





كما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن اليوريا، التي يمكن أن تكسر روابط الهيدروجين وتقلل من لزوجة مخاليط السوائل، ستحد من كمية المياه اللازمة في الخليط.





وأضافت في بيان قائلة "بفضل سكان القمر في المستقبل، فإن 1.5 لتر من النفايات السائلة التي يخلفها الشخص كل يوم يمكن أن تصبح منتجا ثانويا واعدا لاستكشاف الفضاء".





وعلى الأرض، يتم استخدام اليوريا كسماد صناعي ومادة خام من قبل الشركات الكيميائية والطبية.



