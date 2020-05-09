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بين الناس

محمد يستغيث لصرف معاش تكافل وكرامة لإعانته على ظروف المعيشة

السبت 09/مايو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد إبراهيم محمد يوسف، من مركز الحسينية فى محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب تأخر حصوله على معاش تكافل وكرامة، الذى قدم عليه منذ عام بسبب ظروف مرضه التى لا تمكنه من العمل.

وطالب المسئولين بالتدخل لصرف المعاش لإعانته على ظروف المعيشة الصعبة.

الرقم القومى الخاص بالشاكى 29002011314955، وللتواصل مع الشاكى: 01008979448

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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