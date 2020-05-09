فيديوجراف.. تخلص من عطش الصيام بهذه الأطعمة

يعتبر عطش رمضان من أكثر الأشياء التي يعاني منها الصائمون وهو من المشكلات التي تتسبب حدوث الجفاف للجسم لكن هذا الأمر يعتمد على نوعية الطعام الذي يتناوله في وجبة السحور.

لذلك يجب التغلب على مشكلة العطش أثناء الصيام من خلال اتباع بعض العادات والأطعمة التي تمنع العطش وتقي من الجفاف، هناك بعض الأطعمة تسبب العطش المستمر في الصائم لا يفضل تناولها في السحور.





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ولمزيد من التفاصيل حول الأطعمة التى تساعد على منع العطش أثناء الصيام، تابعوا الفيديوجراف التالى.