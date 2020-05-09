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رياضة

جورفان فييرا: لم أخرج من بيتي منذ 52 يومًا.. لا أستطيع العيش بدون كرة قدم..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي وسموحة السابق، أنه مشتاق لكرة القدم كثيرًا وينتظر عودتها.

وقال فييرا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم:"أنا منعزل في بيتي، لم أخرج من المنزل منذ 52 يومًا، نطبق كافة الاجراءات الصحية ونلتزم بتعليمات البقاء في البيت."

واستحضر فييرا روح المرحوم أيمن رمضان لاعب النادي الإسماعيلي السابق قائلًا:" أيمن رمضان كان لاعبًا رائعًا لذلك لن أنساه، كان دائمًا بجانبي، كان على تواصل دائمًا بي وباللاعبين، كانت علاقتي به قوية، لكن هذه سنة الحياة."

وعن وجهته القادمة، قال فييرا:"لدي العديد من العروض ومازلت أدرسها، في انتظار انتهاء أزمة فيروس كورونا،  كرة القدم في دمي ولا أستطيع العيش بدونها، أنا مجنون كرة قدم ومنتظر عودتها."

وعن الأشخاص الذي يتواصل معهم في الوقت الحالي من مصر:"أتواصل مع أسامة نبيه وأيمن طاهر وطارق يحيي."
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