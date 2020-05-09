رئيس مدينة كفر الدوار يقود حملة مفاجئة على المخابز لرش وتطهير الشوارع

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار أعمالها فى متابعة حملات رش وتعقيم وتطهير شوارع ومنشآت المدينة فى إطار إتخاذ الإجراءات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خاصة بعد ظهور أكثر مايقرب من 10حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد

وفى نفس السياق قاد اللواء مهندس أحمد علي مرزوق - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، حملة ليلية مفاجئة لاعمال رش وتطهير شوارع المدينة، لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

قامت الوحدة بحملة ليليلة تضمنت أعمال رش وتطهير منطقتي الإدكاوي والمهاجرين بنطاق المدينة، وذلك ضمن خطة العمل لتغطية كافة المناطق والشوارع، بإشراف من الأستاذ أحمد حمزة - نائب رئيس المدينة، وإدارة الأزمات بالوحدة، بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بكفر الدوار.

وفى سياق آخر قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بحملة مفاجئة على المخابز لتفقد سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة بنطاق المدينة ولمتابعة مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع "رئيس المدينة" التزام المخابز بالمواصفات المحددة للخبز وكذلك وزن الرغيف ونظافة المخابز، وسير العمل بها دون وجود معوقات، فيما وجه بتحرير محضرين لمخبزين لعدم وجود شهادات صحية وسوء مستوى النظافة داخل أحد المخابز.

والتقى "مرزوق" بعدد من المواطنين، و استمع منهم لتقييمهم للخدمات المقدمة إليهم، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو مشكلات موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة.