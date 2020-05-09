أشرف صبحي: مبادرة تعقيم مراكز الشباب نجحت.. ومجلس الجنايني مدته عام فقط.. فيديو

أكد دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجاح مبادرة الوزارة لتعقيم مراكز الشباب ضد فيروس كورونا بشكل كبير.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم:"بدأنا مبادراتنا لمحاربة فيروس كورونا، خصصنا يومًا لتعقيم مراكز الشباب، والمبادرة نجحت بشكل كبير، كان معنا في تلك المبادرة شباب الكشافة."





وأضاف:"يجب على المجتمع السير على الإجراءات الاحترازية المفروضة ، لمحاربة فيروس كورونا، هناك مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن يكون للأندية دورًا في محاربة فيروس كورونا.



