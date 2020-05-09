أشرف صبحي: مبادرة تعقيم مراكز الشباب نجحت.. ومجلس الجنايني مدته عام فقط.. فيديو

أكد دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجاح مبادرة الوزارة لتعقيم مراكز الشباب ضد فيروس كورونا بشكل كبير.
وقال صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم:"بدأنا مبادراتنا لمحاربة فيروس كورونا، خصصنا يومًا لتعقيم مراكز الشباب، والمبادرة نجحت بشكل كبير، كان معنا في تلك المبادرة شباب الكشافة."
وأضاف:"يجب على المجتمع السير على الإجراءات الاحترازية المفروضة ، لمحاربة فيروس كورونا، هناك مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن يكون للأندية دورًا في محاربة فيروس كورونا.
وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال صبحي:"طبقًا للقانون المصري الدورة الرئاسية لاتحاد الكرة 4 سنوات أو بعد الدورة الأولمبية أيهما أقرب، وانتخابات اللجنة الأولمبية العام القادم، لذا فيجب على المجلس القادم أن يستمر في الاتحاد لعام واحد، الاتحاد الحالي تم تعيينه لمدة عام من قبل الاتحاد الدولي لتسيير الأعمال، نحترم المنظمة الدولية المتمثلة في الفيفا، لكننا سنرى مع الفيفا ماذا سيتم تطبيقه."
يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.