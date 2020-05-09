محمد شيحة: حسني عبدربه أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر

أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن حسني عبدربه، نجم الاسماعيلي السابق هو أفضل من شغل مركز لاعب الوسط المدافع في تاريخ الكرة المصرية.

وأضاف شيحة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" غضبت من تصريحات عبدربه في احدى البرامج بعد تقليله من رؤساء نادي الإسماعيلي على الرغم من أنه أكد في الحوار التليفزيوني ذاته أن النادي الساحلي لا يحترم رموزه".





وأنهى حديثه مؤكدًا أنه قام بعمل مقارنة بين تصريحات عبد ربه ونظيرتها لعلي أبوجريشة والتي قال خلالها الأخير:" لن أدخل في مؤامرة للتقليل من رموز وتاريخ الاسماعيلي".





وعن ترشحه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد محمد شيحه إنه لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن على موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري.



