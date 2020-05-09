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رياضة

محمد شيحة: حسني عبدربه أفضل لاعب وسط في تاريخ مصر

السبت 09/مايو/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن حسني عبدربه، نجم الاسماعيلي السابق هو أفضل من شغل مركز لاعب الوسط المدافع في تاريخ الكرة المصرية.
وأضاف شيحة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" غضبت من تصريحات عبدربه في احدى البرامج بعد تقليله من رؤساء نادي الإسماعيلي على الرغم من أنه أكد في الحوار التليفزيوني ذاته أن النادي الساحلي لا يحترم رموزه".

وأنهى حديثه مؤكدًا أنه قام بعمل مقارنة بين تصريحات عبد ربه ونظيرتها لعلي أبوجريشة والتي قال خلالها الأخير:" لن أدخل في مؤامرة للتقليل من رموز وتاريخ الاسماعيلي".

وعن ترشحه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد محمد شيحه إنه لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن على موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المصري.

واضاف:" اسعى لتطوير كرة القدم في مصر ودعم اندية الدرجة الثانية و الثالثة ولكن لم أحدد موقفي حتى الآن".
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