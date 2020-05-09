هاني رمزي: عودة النشاط الرياضي قرار دولة.. ولا أتوقع عودته.. فيديو

أكد هاني رمزي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار عودة النشاط الكروي ، هو قرار دولة، ولكنه لا يتوقع عودة النشاط الكروي في مصر."





وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون:"قرار عودة النشاط قرار دولة، مثل ألمانيا، فقرار العودة للدوري كان من الحكومة هناك، وعودة الدوري يجب أن تكون وفقًا لسيناريو واضح ومعلن للجميع، هنا العودة ستكون صعبة للغاية، لم نتخذ الاجراءات التي اتخذتها باقي الدول لعودة النشاط، ولدينا الدور الثاني بأكمله."





وأضاف هاني رمزي:" الأندية في مصر لم تستعد أو تأخذ أي خطوات لفكرة عودة الدوري، أقترح إجراء المدربين محاضرات فنية بالفيديو للاعبين."





يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"