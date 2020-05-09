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رياضة

شيحة: عواد خانته الظروف في الزمالك

السبت 09/مايو/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال محمد شيحة، وكيل اللاعبين، أن الحارس محمد عواد لم يكن موفقًا مع الزمالك في بداية مشواره مع الفريق.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عواد حارس كبير وجاء للزمالك بقيمة مالية كبيرة وجماهير النادي كانت تتمنى منه المزيد ولكنه لم يوفق في بداته وهذا أمر طبيعي فالحضري بدأ في التألق في عام 2006 فقط".

وأردف تصريحاته مؤكدًا ان تألق محمد أبوجبل منحه المقعد الأساسي في تشكيلة الزمالك ولكن هذا لن يقلل من قيمة عواد كحارس مميز".

وكان محمد عواد انضم الي نادي الزمالك بداية من الموسم الجاري، الا انه اصبح يجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض وذلك عقب تألق زميله محمد ابوجبل.

وانتشرت انباء في الفترة الاخيرة عن عودة محمد عواد الي نادي الاسماعيلي، الا ان نادي الزمالك نفى هذا الأمر وأكد على استمرار الحارس ضمن صفوف الفريق الأبيض.
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