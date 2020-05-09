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مرأة

9 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك؟

السبت 09/مايو/2020 - 06:03 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ عليك الاطلاع على نصيحة الأبراج لك وماذا يقوله علم الأرقام على تاريخ ميلادك .

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد 9 مايو ،من خلال منشور على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 9 مايو فإن ذلك يعني أنك تتميز بالكرم وبالإرادة القوية.. لديك روح قتالية وطبيعة انفعالية وأحيانا مندفعة، كما أنك شديد الاعتداد بنفسك.

نصيحة: 

هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .

واختتمت قائلة الهروب من الحزن سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.
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