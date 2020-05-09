9 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ونصيحة الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ عليك الاطلاع على نصيحة الأبراج لك وماذا يقوله علم الأرقام على تاريخ ميلادك .
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج لمواليد 9 مايو ،من خلال منشور على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .
شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 9 مايو فإن ذلك يعني أنك تتميز بالكرم وبالإرادة القوية.. لديك روح قتالية وطبيعة انفعالية وأحيانا مندفعة، كما أنك شديد الاعتداد بنفسك.
نصيحة:
هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .
واختتمت قائلة الهروب من الحزن سيكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.