سوق الحرير الحلقة 15.. شحادة يفضح عمران في السوق وصابر وزياد يبحثون عن غريب في المدينة

انتهت أحداث الحلقة الخامسة عشر من المسلسل السوري سوق الحرير حيث داهمت الشرطة باب بيت غريب بالحارة ..وفي الوقت نفسه صارح فؤاد شمس بمشاعره ولكنها تصده.
وباع كل من صابر و زياد بيتهما وإتجها للمدينة بحثا" عن غريب الذي حرق بيت صابر، ونفذ شحادة خطته و فضح عمران و قصته مع شمس في السوق أمام تجار سوق الحرير.
وأيضا:
سوق الحرير من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.
ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف.
ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.
ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.
وتدور أحداث سوق الحرير في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟