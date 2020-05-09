سوق الحرير الحلقة 15.. شحادة يفضح عمران في السوق وصابر وزياد يبحثون عن غريب في المدينة

ونفذ شحادة خطته و فضح عمران و قصته مع شمس في السوق أمام تجار سوق الحرير.

وباع كل من صابر و زياد بيتهما وإتجها للمدينة بحثا" عن غريب الذي حرق بيت صابر، ونفذ شحادة خطته و فضح عمران و قصته مع شمس في السوق أمام تجار سوق الحرير.

سوق الحرير من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.

ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف.







ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.





ويعرض حاليا على mbc1 و MBC عراق وmbc5 و lbc و منصة Shahid. Net. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان إدارة ام بي سي ستوديو وشركة سليما على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية وايضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.



