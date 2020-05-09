لم يتم تنظيفها منذ 37 عاما.. غسيل سيارة مرسيدس موديل 69 ..فيديو

حدى القنوات المتخصصة في عالم السيارة لقطة طريفة لعملية تنظيف طراز مرسيدس أس 280 موديل 1969 لم يتم غسلها منذ 37 عام .

كما جهزت جميع موديلات السيارة بمحرك 6 اسطوانات متتالية مع نظام بخاخ متعدد المنافذ وتم صنع كلا من غطاء محرك السيارة وغطاء صندوق السيارة وجلود الأبواب وغطاء التونيو من الألومنيوم لتخفيف وزن السيارة.





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الجدير أن هيكل السيارة القصير والعريض وبالتعاون مع مكابح عالية الفعالية ونظام التعليق الممتاز والإطارات الاستثنائية وفّروا لها تماسكًا ممتازًا بالنسبة للمعايير المتبعة حينها.

ظهرت تلك السيارة لأول مرة في معرض جنيف موتور عام 1963 وتم تصنيعها بداية من 1963 إلى عام 1971كما تمت صناعة السيارات تحت إشراف المدير التقني المعروف لمرسيدس فريتز نالينجر وكبير المهندسين رودولف ورئبس قسم التصميم فردريك جيجرالمصممان الرئيسيين للسيارة كانا براك ، وبيلا بارياني هما من ابتكرا السقف المميز في الوسط والذي كان الأول من نوعه وهو ما أعطى السيارة تسميتها الشعبية "باجودا".