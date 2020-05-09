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سيارات

لم يتم تنظيفها منذ 37 عاما.. غسيل سيارة مرسيدس موديل 69 ..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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أماني نوار
عرضت إحدى القنوات المتخصصة في عالم السيارة لقطة طريفة لعملية تنظيف  طراز مرسيدس أس 280 موديل 1969 لم يتم غسلها منذ 37 عام .

 ظهرت  تلك السيارة لأول مرة في معرض جنيف موتور عام 1963 وتم تصنيعها  بداية من 1963  إلى عام 1971

 كما تمت صناعة السيارات تحت إشراف المدير التقني المعروف لمرسيدس فريتز نالينجر وكبير المهندسين رودولف ورئبس قسم التصميم فردريك جيجر 

المصممان الرئيسيين للسيارة كانا براك ، وبيلا بارياني هما من ابتكرا السقف المميز في الوسط والذي كان الأول من نوعه وهو ما أعطى السيارة تسميتها الشعبية "باجودا".
 
كما جهزت جميع موديلات السيارة بمحرك 6 اسطوانات متتالية مع نظام بخاخ متعدد المنافذ وتم صنع كلا من  غطاء محرك السيارة وغطاء صندوق السيارة وجلود الأبواب وغطاء التونيو من الألومنيوم لتخفيف وزن السيارة.

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الجدير أن  هيكل السيارة القصير والعريض وبالتعاون مع مكابح عالية الفعالية ونظام التعليق الممتاز والإطارات الاستثنائية وفّروا لها تماسكًا ممتازًا بالنسبة للمعايير المتبعة حينها.

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