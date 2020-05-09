تهاني عبده سالم مديرا عاما لتسجيل الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور أسامة طلعت قرار بتعيين تهاني عبده سالم مدير عام مركز تسجيل الاثار الاسلاميه والقبطية بالقلعة.





وهنأ كل رؤساء القطاع تهاني عبد سالم بتعينها مديرعام مركز تسجيل الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية.









يذكر أن شهدت جميع المناطق الأثرية حملة تعقيمات للوقاية من فيروس كورونا المستجد .









وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تبث نشاطا افتراضيا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض المقاصد الأثرية.



