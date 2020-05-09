عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة.
وجرى رفع حالة الطوارئ في جميع المديريات والوحدات المحلية تحسبا للأي تأثيرات تطرأ بسبب تلك العواصف .
من جانب اخر أكد
اللواء محمد الزملوط اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات
عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والمحافظة.
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