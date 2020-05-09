عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة.

وجرى رفع حالة الطوارئ في جميع المديريات والوحدات المحلية تحسبا للأي تأثيرات تطرأ بسبب تلك العواصف .

وقرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد متابعة آثار تلك العواصف من خلال غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها فى ظل استمرار لجنة الأزمات فى مهام عملها لمتابعة المستجدات اليومية الخاصة بفيروس كورونا .

ورفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها علي الطرق السريعة لإسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر خلال القيادة في هذه الأجواء.

من جانب اخر أكد اللواء محمد الزملوط اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والمحافظة.

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