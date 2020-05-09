%0.. موديز تتوقع نمو الناتج المحلي للهند في السنة المالية الحالية

أكدت وكالة " موديز " للتصنيفات الائتمانية، عبر محللوها، اليوم، أن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد دولة الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة 0% "صفر في المائة"، في السنة المالية الحالية.





وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6% للناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنة المالية 2022.





فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5%،

وأضافت في تقرير أن انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في البلاد "سيقلص بشدة احتمالات ضبط مالي دائم".





وفي نوفمبر الماضي، خفضت موديز النظرة المستقبلية لتصنيف الهند الائتماني عند ???Baa2??? إلى "سلبية" من "مستقرة" بسبب تباطؤ النمو وقالت إنها ستراقب مستويات الدين للبلاد عن كثب، ومستوى Baa2 ثاني أدنى درجة جديرة بالاستثمار.





وقالت موديز إنه إذا لم يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستويات مرتفعة فإن الحكومة ستواجه قيودا كبيرة جدا في سد عجز الميزانية ومنع زيادة عبء الدين.





ووضعت الهند حتى الآن خطة تحفيز بواقع 1.7 تريليون روبية (22.53 مليار دولار) توفر تحويلات مالية مباشرة وتدابير للأمن الغذائي لدعم ملايين الفقراء ومن المتوقع وضع حزمة ثانية تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا.



