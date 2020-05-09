AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

%0.. موديز تتوقع نمو الناتج المحلي للهند في السنة المالية الحالية

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 ص
موديز
موديز
Advertisements
قسم الاقتصاد
أكدت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، عبر محللوها، اليوم، أن تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد دولة الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة 0%  "صفر في المائة"، في السنة المالية الحالية.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6% للناتج المحلي الإجمالي للدولة في السنة المالية 2022.

فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5%،
وأضافت في تقرير أن انتشار مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في البلاد "سيقلص بشدة احتمالات ضبط مالي دائم".

وفي نوفمبر الماضي، خفضت موديز النظرة المستقبلية لتصنيف الهند الائتماني عند ???Baa2??? إلى "سلبية" من "مستقرة" بسبب تباطؤ النمو وقالت إنها ستراقب مستويات الدين للبلاد عن كثب، ومستوى Baa2 ثاني أدنى درجة جديرة بالاستثمار.

وقالت موديز إنه إذا لم يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى مستويات مرتفعة فإن الحكومة ستواجه قيودا كبيرة جدا في سد عجز الميزانية ومنع زيادة عبء الدين.

ووضعت الهند حتى الآن خطة تحفيز بواقع 1.7 تريليون روبية (22.53 مليار دولار) توفر تحويلات مالية مباشرة وتدابير للأمن الغذائي لدعم ملايين الفقراء ومن المتوقع وضع حزمة ثانية تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا.

وأكدت موديز على أن النظرة السلبية تشير إلى أن من المستبعد إجراء رفع للنظرة المستقبلية في المدى القريب، وقالت "سنعدل على الأرجح النظرة المستقبلية إلى مستقرة إذا رأينا زيادة كبيرة في احتمالية استقرار المقاييس المالية وارتفاع قوتها بمرور الوقت"، وأضافت أن خفض تصنيف الهند الائتماني سيحدث على الأرجح "إذا توقعنا أن تضعف مقاييسها المالية بشكل ملموس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكالات التصنيف العالمية تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد السعودي

بسبب كورونا.. مؤسسات دولية تنصف الاقتصاد المصري وسط تراجع اقتصادات كبرى

رغم كورونا.. تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

إشادات دولية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر في ظل أزمة كورونا.. إنفوجراف

وكالة موديز: استقرار تصنيف السعودية عند المستوى A1

ترشيحاتنا

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

بعد واقعة"الهوت شورت"| إنجي علي تكشف حقيقة إحالتها للتحقيق.. فيديو

وكيل لاعبين عن مرتضى منصور: ظاهرة تستحق الدراسة

قبل تناول الإفطار .. كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية المناعة

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

AdvertisementS

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

رغم حبسه بتهمة تهريب الآثار.. ظهور الممثل بطرس غالي في مسلسل عادل إمام

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد الأحمر.. مى سليم تثير الجدل بإطلالة جريئة

21 ألف جنيه.. سعر فستان درة فى أحدث ظهور لها

شاهد | سيارات العالمى كريستيانو رونالدو