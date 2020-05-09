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منوعات

إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور

السبت 09/مايو/2020 - 03:55 ص
جهاز الاستشعار
جهاز الاستشعار
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أماني إبراهيم
تعمل شركة إيرباص للطيران على تطوير أجهزة استشعار يمكن استخدامها للكشف الغازي عن وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على متن الطائرات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد تم تطوي كاميرات الرائحة فائقة الحساسية منذ عام 2017، حين تم تصميمها في البداية للكشف عن وجود المتفجرات، ولك باستخدام نفس الفكرة تم تطويرها للكشف عن الميكروبات والفيروسات.

وتستخدم المستشعرات المبتكرة معالجات دقيقة مصنوعة من خلايا بيولوجية لتحديد كيماويات معينة، أو ميكروبات أو فيروسات في الهواء، وبالفعل تم استخدام تكنولوجيا مشابهة للكشف عن السرطان والإنفلونزا.

ومن المتوقع ان تساعد هذه التقنية في مكافحة انتشار المرض، والمساعدة في عودة مجال الطيران والسفر مجددا، ومن الممكن تعديل التكنولوجيا الحالية للمساعدة في مكافحة الفيروس المستجد.

وأوضحت شركة إيرباص إلى أن هذا الجهاز يحتوي على أجهزة استشعار والتي ستطلق صوت إنذار عند اكتشاف مركبات جزيئية محددة وهي جزيئات (كوفيد-19) في الهواء.
إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور
إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور
إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور
إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور
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