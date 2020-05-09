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بين الناس

سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور

السبت 09/مايو/2020 - 02:31 ص
نفيسه
نفيسه
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ايمن رياض
مأساة حقيقية تعيشها السيدة نفيسة حسين محمد عيسى 65 سنة بقرية الأبعادية الشريعي بمركز سمالوط شمال المنيا في منزل بعضه مسقوف بالجريد وباقي الحجرات غير مسقوفة وتصل مساحته إلى 60 م2. 

حيث تنفق على أحفادها الاربعة بعد حبس ابنتها "عزيزة ع ط م" بعد ان ضمنت زوجها في شراء تروسيكل وتم حبسها. 

وتحصل السيدة نفيسة حسين علي مبلغ 700 جنيه فقط معاش وهي لا تكفي نفقات الحياة بعد ان عالت احفادها نظرا ان ابنتها ضمنت زوجها لشراء تروسيكل بنظام التقسيط الا ان زوجها هرب وتم سجنها لتوقيعها على ايصالات امانة بالمجلس وغير قادرة على سداد الأقساط لكي يتم الإفراج عنها. 

وقالت نفيسة إن من بين أحفادها الأربعة التي تعولهم حفيدة متزوجة وحامل وزوجها طردها لأن أمها تم القبض عليها وايداعها بالسجن وهى الأن مع أشقائها بمنزل جدتها منتظرين خروج الأم من السجن حيث طلب منهم أحد المحامين مبلغا كبيرا من المال من اجل المعارضة ولكنهم لا يملكون المال لعمل المعارضة.

وتناشد نفيسه حسين عيسى اهل الخير بسقف المنزل بدلا من الجريد والتبرع لها بالمال لكي تستطيع الإنفاق على أحفادها وتوفير سلع غذائية لهم او شنطة رمضان.
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
سقف المنزل وخروج ابنتها من السجن.. أمنيات نفيسة في رمضان بالمنيا.. صور
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