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اقتصاد

الأقل في 80 عاما.. عدد حفارات النفط والغاز بأمريكا يتراجع إلى أدنى مستوى

السبت 09/مايو/2020 - 04:09 ص
حفارات النفط والغاز
حفارات النفط والغاز الطبيعي
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قسم الاقتصاد
انخفض عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بناء على بيانات تعود إلى قياس إنتاج الحفارات خلال أخر ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا "كوفيد 19"، في الطلب على الوقود.

وأفادت البيانات شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، تعود إلى العام 1940 بأن عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، هبط بواقع 34 حفارا إلى منخفض قياسي عند 374 في الأسبوع المنتهي في 8 مايو، وكان أقل عدد على الإطلاق سابقا هو 404 حفارات في مايو أيار 2016.

تراجع الطلب على الوقود بحوالي 30٪ حول العالم وتجري الشركات تخفيضات كبيرة في الإنفاق إلى جانب تسريح آلاف العاملين ووقف الإنتاج في مواجهة التخمة العالمية، وزاد الاستهلاك بشكل طفيف في الأسبوعين الأخيرين، لكن الزيادة في المعروض من المتوقع أن تستمر لشهور، إذا لم يكن لسنوات.

ونزل عدد الحفارات النفطية الأمريكية هذا الأسبوع بواقع 33 حفارا إلى 292، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2009.
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