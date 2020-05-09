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محافظات

تحدوا الحظر.. عائلة تحول سطح المنزل لمكان ترفيهي لتناول الإفطار والسحور

السبت 09/مايو/2020 - 02:11 ص
سطح المنزل
سطح المنزل
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انجي هيبة
لم يستسلموا لشعورهم بالملل مع اجراءات الحظر ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنهم فكروا فابدعوا، واستغلوا طاقتهم ووقتهم في عمل هادف.
٩ ابناء، فكروا وخططوا، بحثوا، وجمعوا الأموال والخامات، كل هذا في ٤ ايام، وسط إصرارهم لتناول افطار رمضان والسحور، بعيدا عن الاجواء النمطية التقليدية، ليتحدوا الحظر بالعمل والفن.

 تقول فرح وائل، طالبة بكلية الهندسة، بدأت الفكرة اثناء تناول السحور مع الاخوات وبعض أفراد العائلة، وتنقاشنا في إمكانية استغلال مساحة السطح وتجميله ، كبديل ترفيهي مع استمرار اجراءات الحظر ضد انتشار فيروس كورونا.

 وتتابع فرح :" كلنا ساعدنا بعض، كبار قبل الصغار، وبالجهود الذاتية والعمل الجماعي، اكتملت الفكرة، وخاصة بعد جمع تكلفة التنفيذ من جميع أفراد العائلة".

لكل فرد من العائلة دور، هذا ما أوضحته فرح، قائلة :" كل واحد كان بيعمل حاجة مثل تنظيف سطح المنزل، ودهان الحوائط، وفرش الأرض بالنجيلة، وشراء مستلزمات التجميل". 

 قالت فاطمة زكريا، الصف الثالث الإعدادي، من أفراد العائلة:" بحثنا علي المواقع الالكترونية المهتمة بالديكور في كيفية اعداد سطح المنزل لمكان ترفيهي، ولاني مهتمة بالرسم، بدات أنفذ بالفعل تصميم حاز علي إعجابنا للحوائط".

واضافت :" بدانا نبحث عن كيفية الدهان الصحيح وقواعده، كان الأمر مثيرا للغاية، خاصة وأننا تعلمنا افكار جديدة ونفذنا ما تعلمناه وشاركنا عائلتنا المهام".

واوضحت:" تقسيم العمل، كان اساس الفكرة، الولاد ليهم دور صنارة الحوائط، والبنات الرسم والتلوين والتخطيط، حتي الاطفال، كان ليعم دور وهو تلوين اطارات السيارات التالفة، والمساعدة في تثبيت الفانوس الكبير".

 واختتمت:" وساعدني اني بلون بالزيت، اضافة الوان علي بعض لخلق الوان جديدة، كنا مستمتعين بكل لحظة، وعندنا حافز قوي ".
تحدوا الحظر.. عائلة تحول سطح المنزل لمكان ترفيهي لتناول الإفطار والسحور
تحدوا الحظر.. عائلة تحول سطح المنزل لمكان ترفيهي لتناول الإفطار والسحور
تحدوا الحظر.. عائلة تحول سطح المنزل لمكان ترفيهي لتناول الإفطار والسحور
تحدوا الحظر.. عائلة تحول سطح المنزل لمكان ترفيهي لتناول الإفطار والسحور
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