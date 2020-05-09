شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

تميل النساء للاعتناء بأيديهن وأقدامهن طوال الوقت، فلطالما أحبّت امرأة أمريكية الاعتناء بأظافرها بطريقة مريبة جعلتها تكسب أمولًا طائلة على الإنترنت.





ففي الوقت الذي أطلقت فيه مدونة حول رحلة علاجها من سرطان الثدي، بدأت «أريندا ويفر» 58 عامًا مهنة جديدة غريبة.

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فقد تفاجأت بأن بعض الناس قد يدفعون أموالًا لرؤية مخالبها الطويلة والمريبة، فركزت دائمًا على إطالة أظافرها قدر الإمكان.

وعندما رأت عدد كبير من الناس يتهافتون على محتوى الأظافر، قررت السماح لأظافرها بالنمو أطول فأطول حتى فقدت قدرتها على ارتداء الأحذية.



