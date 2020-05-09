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منوعات

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط

السبت 09/مايو/2020 - 03:29 ص
أظافر
أظافر
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عزة عاطف

تميل النساء للاعتناء بأيديهن وأقدامهن طوال الوقت، فلطالما أحبّت امرأة أمريكية الاعتناء بأظافرها بطريقة مريبة جعلتها تكسب أمولًا طائلة على الإنترنت.


ففي الوقت الذي أطلقت فيه مدونة حول رحلة علاجها من سرطان الثدي، بدأت «أريندا ويفر» 58 عامًا مهنة جديدة غريبة.

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فقد تفاجأت بأن بعض الناس قد يدفعون أموالًا لرؤية مخالبها الطويلة والمريبة، فركزت دائمًا على إطالة أظافرها قدر الإمكان.

وعندما رأت عدد كبير من الناس يتهافتون على محتوى الأظافر، قررت السماح لأظافرها بالنمو أطول فأطول حتى فقدت قدرتها على ارتداء الأحذية.


شاهد.. امرأة تكسب

كما أصبحت أظافرها التي تحولت إلى مخالب كبيرة أكثر ندرة، ومجعدة مثل الشعر الكيرلي.

تركت أريندا وظيفتها والتزمت ببيع مقاطع فيديو تركز على يديها، ثم أدركت أن قدميها قد تكون لها فائدة أيضًا.

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