AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

السبت 09/مايو/2020 - 05:05 ص
الشبشب داخل المنزل
الشبشب داخل المنزل
Advertisements
عزة عاطف

يشتكي معظم الناس من آلام الظهر والكتفين أو الرقبة بالإضافة إلى آلام الركبتين والمفاصل، قد تتعدد الأسباب لكنهم لن يفكروا بتاتًا أن للأمر علاقة بأقدامهم.

خلق الله القدم للسير على الأرض، وعندما ترتدي النعال أو الشباشب داخل وخارج المنزل فإنها لا تعمل بالشكل الذي خلقت له، وبالطبع فالحديث الآن قد يخلق نوعًا من السخرية.

لكن دراسة حديثة حذرت من ارتداء الشباشب داخل المنزل وخاصة أثناء فترات العمل الطويلة في ظل حظر التجوال واضطرار عدد كبير من الموظفين للعمل من داخل منازلهم.

اقرأ المزيد:

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

في الأيام العادية وقبل انتشار كورونا قد تكون مجبرًا على ارتداء الأحذية الغير مريحة أو الكعب العالي عند الذهاب إلى العمل، لكنك الآن داخل المنزل لذا فقد يتحتم عليك التخلي عن الشبشب نهائيًا.

يقول الطبيب «إليانور بيرت» معالج طبيعي وفقًا لصحيفة مترو بأن المشي حافي القدمين هو أفضل شيء يمكنك القيام به لحماية جسدك وقدميك، فالنعال لها دور خطير في إيقاف عضلات القدمين ومستشعراتهما الحسية، مما يساهم في انخفاض توازن القدمين وكسلهما.

والذي يعني بشكل أساسي أن أسس جسمك معطلة مما يؤثر على تغذية بقية الجسم وعلى كيفية تحرك أجزاؤه.

ويوضح الطبيب بأن جميعنا مؤمنون بضرورة حماية أقدامنا بارتداء النعال، لكن في الحقيقة تجعل النعال أقدامنا تتوقف عن العمل لما خلقت له بشكل طبيعي.

ويضيف: "ترى كبار السن بالكاد قادرين على رفع أقدامهم عن الأرض لارتداء الشبشب؟ ولا يدركون أن اختيارات أحذيتهم الخاجئة كانت المساهم الكبير في آلامهم".

كونك حافي القدمين يسمح لقدميك أن تضطر للعمل بشكل طبيعي من أجل ستشعار الأرض من تحتها، وقراءة درجة الحرارة والأهم من ذلك حركتها المستمرة، حيث يوجد 33 مفصل في القدم وحوالي 25٪ من جسم الإنسان هي "عظام"، فعندما لا يستطيع كل هؤلاء التحرك بشكل سليم، ستخلق لديك مشاكل في جميع أنحاء جسمك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب البقاء فى البيت..اكتشف أفضل طرق لمكافحة مرض الجلوس

اعرف الحقيقة.. هل يستمر التصاق فيروس كورونا بالأحذية عدة أيام

من الحبس الانفرادي إلى خبير رياضي.. بالصور 6 من تمارين الزنزانة

وداعا لصالونات التجميل .. وصفة سحرية لتنعيم القدمين في المنزل

ترشيحاتنا

تغريدة شديدة اللهجة من الفنان محمد هنيدي ..تعرف على السبب

طرح 2662 شقة بسكن مصر للحجز الإلكترونى غدا.. تفاصيل

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

جدل حول فبركة رامز مجنون رسمي بسبب حلقة طارق حامد

هل أضعفت عمليات التجميل أداء حلا شيحة ؟.. ناقدة: معرفتهاش على الشاشة

إطلاق إنذار صوتي.. شركة طيران تبتكر أسرع جهاز للكشف عن مصابي كورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

شاهد.. امرأة تكسب أموالًا طائلة من أظافر يديها وقدميها فقط