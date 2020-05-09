دراسة تحذر من ارتداء الشباشب داخل المنزل

يشتكي معظم الناس من آلام الظهر والكتفين أو الرقبة بالإضافة إلى آلام الركبتين والمفاصل، قد تتعدد الأسباب لكنهم لن يفكروا بتاتًا أن للأمر علاقة بأقدامهم.

خلق الله القدم للسير على الأرض، وعندما ترتدي النعال أو الشباشب داخل وخارج المنزل فإنها لا تعمل بالشكل الذي خلقت له، وبالطبع فالحديث الآن قد يخلق نوعًا من السخرية.

لكن دراسة حديثة حذرت من ارتداء الشباشب داخل المنزل وخاصة أثناء فترات العمل الطويلة في ظل حظر التجوال واضطرار عدد كبير من الموظفين للعمل من داخل منازلهم.

اقرأ المزيد:

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بعد 8 سنوات.. جثة امرأة تخرج من قبرها لتكشف حقيقة مقتلها

في الأيام العادية وقبل انتشار كورونا قد تكون مجبرًا على ارتداء الأحذية الغير مريحة أو الكعب العالي عند الذهاب إلى العمل، لكنك الآن داخل المنزل لذا فقد يتحتم عليك التخلي عن الشبشب نهائيًا.

يقول الطبيب «إليانور بيرت» معالج طبيعي وفقًا لصحيفة مترو بأن المشي حافي القدمين هو أفضل شيء يمكنك القيام به لحماية جسدك وقدميك، فالنعال لها دور خطير في إيقاف عضلات القدمين ومستشعراتهما الحسية، مما يساهم في انخفاض توازن القدمين وكسلهما.



والذي يعني بشكل أساسي أن أسس جسمك معطلة مما يؤثر على تغذية بقية الجسم وعلى كيفية تحرك أجزاؤه.

ويوضح الطبيب بأن جميعنا مؤمنون بضرورة حماية أقدامنا بارتداء النعال، لكن في الحقيقة تجعل النعال أقدامنا تتوقف عن العمل لما خلقت له بشكل طبيعي.

ويضيف: "ترى كبار السن بالكاد قادرين على رفع أقدامهم عن الأرض لارتداء الشبشب؟ ولا يدركون أن اختيارات أحذيتهم الخاجئة كانت المساهم الكبير في آلامهم".



كونك حافي القدمين يسمح لقدميك أن تضطر للعمل بشكل طبيعي من أجل ستشعار الأرض من تحتها، وقراءة درجة الحرارة والأهم من ذلك حركتها المستمرة، حيث يوجد 33 مفصل في القدم وحوالي 25٪ من جسم الإنسان هي "عظام"، فعندما لا يستطيع كل هؤلاء التحرك بشكل سليم، ستخلق لديك مشاكل في جميع أنحاء جسمك.